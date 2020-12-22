Вторник, 22 Декабря 2020 17:13

АрмИнфо. До 1 апреля 2021 года граждане, получившие инвалидность в результате военных действий, могут подать заявки на получение единовременных пособий. Об этом в ходе пресс-конференции 22 декабря сообщила заместитель министра труда и социальных вопросов Республики Армения Анна Жамкочян.

В частности, она рассказала, что заявки на получение пособий граждане могут подать, начиная с сегодняшнего дня посредством сайта Министерства труда и социальных вопросов РА (http://www.mlsa.am/ ) или же единого портала электронных запросов (https://e-request.am/hy/e-letter). Кроме того, Жамакочян отметила, что действует номер горячей линии министерства 114, позвонив на который можно получить ответы на интересующие вопросы.

По словам замминистра, после присуждения группы инвалидности в результате медико-социальной экспертизы, граждане с 1 группой инвалидности получат единовременное пособие в размере 3 млн. драмов, с 2-й группой инвалидности – 2 млн. драмов, и с 3-й группой – 1 млн. драмов. В случае инвалидности ребенка размер пособия составит 3 млн. драмов.

На сегодняшний день, как отметила Жамкочян, уже сформирован список потенциальных бенефициаров, данные о которых были получены из офиса Омбудсмена Республики Арцах. По положению на текущий момент число бенефициаров достигает порядка 226 человек, подавляющее большинство из коих являются гражданами Арцаха. При этом она заметила, что список бенефициаров может увеличится, если он пополнится гражданами, которые сегодня находятся в плену или считаются пропавшими без вести.

В случае с жертвами военных действий, как пояснила замминистра, один из членов семьи по взаимному согласию получит единовременное пособие в размере 5 млн. драмов, которые будут выплачены сразу же. Процесс выплаты пособий гражданам, получившим инвалидность может затянуться до 3 месяцев.

