Вторник, 22 Декабря 2020 17:06

АрмИнфо. Росавиация выдала допуски на новые рейсы из Калининграда. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Nordwind получила разрешение на перелёты из аэропорта <Храброво> в Каир (Египет) с периодичностью три раза в неделю. Авиакомпании также выдали допуски на рейсы из Калининграда в Ереван (Армения), Фергану и Наманган (Узбекистан). Nordwind сможет летать в эти города по два раза в неделю.

В октябре авиакомпания получиларазрешения на рейсы из Калининграда в Стамбул. Nordwind запустила продажу билетов, однако из-за обострения ситуации с коронавирусом перелеты отменили.