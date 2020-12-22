Вторник, 22 Декабря 2020 16:37

АрмИнфо. Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян подал в отставку. Об этом Бегларян сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Бегларян, в частности, отметил: <Я представил спикеру парламента Арцаха заявление об отставке, в соответствии с частью 213 закона <О защите прав человека> и статье 129 <О Регламенте Национального Собрания>>.

Бегларян также заметил, что решение об отставке связано с предложением занять другую должность в государственной системе