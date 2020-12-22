Вторник, 22 Декабря 2020 16:31

АрмИнфо. Оппозиция останется на ночь на площади Республики и намерена пробыть здесь до тех пор, пока Никол Пашинян не подаст в отставку. Об этом в беседе с журналистами заявил депутат, секретарь партии <Процветающая Армения> Арман Абовян.

Отметим, что полиция Армении попросила оппозицию убрать палатки, которые антиправительственные активисты установили на площади Республики с целью остаться здесь ночью. Абовян подчеркнул, что в действиях оппозиции нет ничего незаконного и руководство страны не имеет права мешать проведению акции протеста.

<Я надеюсь, возникли технического рода заминки. Полицейские сказали, что в заявке, которую оппозиция подала на проведение митинга, не было сообщения о том, что на площади Республики будут установлены палатки. Я надеюсь на то, что у руководства страны хватит здравомыслия не обострять ситуацию>,- заметил Абовян.

В свою очередь депутат от ППА Наира Зограбян заметила, что как депутат Европарламента хочет сообщить, в действиях оппозиции нет ничего незаконного. <Палатки будут стоять до тех пор, пока Пашинян не уйдет. Мы останемся здесь на ночь>,- подчеркнула депутат.