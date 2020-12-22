Вторник, 22 Декабря 2020 16:27

АрмИнфо. Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян подал в отставку. Об этом Бегларян сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Бегларян, в частности, отметил: «Я представил спикеру парламента Арцаха заявление об отставке, в соответствии с частью 213 закона «О защите прав человека» и статье 129 «О Регламенте Национального Собрания»».

Бегларян также заметил, что решение об отставке связано с предложением занять другую должность в государственной системе.