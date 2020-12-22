Вторник, 22 Декабря 2020 16:00

АрмИнфо.Ардшинбанк значительно снизил тарифы на SWIFT-переводы в Россию. Новый тариф составляет 2500 драмов, независимо от суммы перевода, вместо прежних 5 000–30 000 драмов.

Как сообщили в Ардшинбанке, основная цель изменений тарифов - предоставить более доступные переводы денег на карточные или банковские счета клиентов российских банков без ограничения суммы переводимых денег. Перевод осуществляется быстро, безопасно, а теперь и значительно дешевле. до 20 млн драмов осуществляются без открытия счета. Можно также осуществлять денежные переводы без открытия счета, а также в других валютах-в долларах и евро, начиная с комиссионных в 4000 драмов.

Напомним, Ардшинбанк имеет одну из самых разветвленных филиальных сетей в Армении - 60 отделений. Партнерами Банка являются крупнейшие международные системы денежных переводов и ведущие банки мира. В 2020 году Ардшинбанк был признан лучшим банком Армении по версии журнала Global Finance и Euromoney. Global Finance также назвал Ардшинбанк самым надежным банком Армении в 2020 году, а журнал The Banker издательства Financial Times назвал выпуск еврооблигаций Ардшинбанка «Сделкой 2020 года» в Европе.