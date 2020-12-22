Вторник, 22 Декабря 2020 15:56

АрмИнфо. Большинством голосов членов Совета старейшин мэрии Еревана Гаяне Мелком Мелкумян была избрана вице-мэром, сменив на этом посту Тиграна Вирабяна.

Гаяне Мелком Мелкумян имеет высшее юридическое образование, и на должности заместителя мэра Еревана будет курировать сферу культуры и образования. Опыт работы в этих областях, как она отметила, отсутствует, однако в ходе общественной деятельности в рамках различных программ новоизбранный вице-мэр сотрудничала с научно-образовательными организациями, и занимающимися сохранением культурного наследия. В течение последних 2 лет работая членом Совета старейшин сталкивалась с проблемами как в сфере культуры, так и образования. <Я хорошо подумала прежде чем согласиться на предложение мэра выдвинуть мою кандидатуру на должность его заместителя. Понимаю всю сложность и ответственность своей предстоящей работы, особенно в условиях неопределённости, которая сегодня в стране сложилась. Но основная функция вице- мэра - это координировать и контролировать работу соответствующих ведомств, правильно управлять человеческими ресурсами и вести правильной дорогой. После долгого анализа, я поняла, что справлюсь с этой миссией>, - сказала новоизбранный вице-мэр.

При этом госпожа Мелком Мелкумя подчеркнула, что если, по мнению мэра, не справиться с возложенной на нее работой, то готова уйти в отставку. <Мой подход следующий. Есть работа, которую нужно выполнить лучшим образом. Я со всей ответственностью подхожу к тому мандату, который получила, и от которого легко отказаться. Но сложно выполнить работу, продвинуть ее вперед и достичь успеха. В своей дальнейшей деятельности я буду руководствоваться именно этим принципом>, - сказала она.

Отметим, что среди 36 членов Совета старейшин Еревана за кандидатуру Гаяне Мелком Мелкумян проголосовало 34 члена, 1 - против, 1 воздержался