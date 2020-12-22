Вторник, 22 Декабря 2020 15:24

АрмИнфо. Участники митинга в Ереване окружили здание правительства Армении. В ходе общенационального митинга член представитель Верховного органа партии АРФ <Дашнакцутюн> Ишхан Сагателян сообщил, что часть участников акции намерена окружить здание правительства.

Сагателян сообщил, что есть только четыре способа конституционного ухода Пашиняна. <Первый путь, Пашинян сам добровольно подаст в отставку. Второй путь, парламент должен созвать внеочередное заседание и обсудить вопрос отставки Пашиняна. Третий путь, Генеральная прокуратура возбуждает уголовное дело по признакам государственной измены. И наконец, четвертый путь, по требованию 2/3 министров, правительство созывает внеочередное заседание и обсуждает отставку премьера>,- заметил Сагателян. Член АРФД сообщил, что адвокаты, присоединившиеся к забастовке проводят встречу с Генеральным прокурором Армении.

Сагателян сообщил, что группа граждан участвующая в митинге намерена окружить здание правительства. <Не поддавайтесь на провокации. Наша цель показать свой протест. Не пытайтесь проникнуть в здание правительства, сейчас не время. Мы просто продемонстрируем свой протест>,- заметил член АРФД.