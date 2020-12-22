Вторник, 22 Декабря 2020 15:15

АрмИнфо.Государственная недвижимость по адресу улица Анрапетутян, 30/1 была отчуждена на законных основаниях. Об этом говорится в разъяснениях аппарата вице-премьера Армении Тиграна Авиняна в связи со вчерашним заявлением экс-посла РА в Ватикане Микаела Минасяна.

Накануне зять третьего президента РА, бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян обвинил Тиграна Авиняна в коррупционной сделке. В частности, он отметил, что вице-премьер, используя служебное положение, продал госимущество за 87 млн драмов, тогда как оно было оценено в 871 млн драмов.

"По прямому приказу Тиграна Авиняна, территория бывшей патрульно-постовой службы полиции, которая была оценена правительством Никола Пашиняна более в 871 млн драмов, на основе письма Авиняна была продана его другу за сумму в 10 раз меньше, то есть за 87 миллионов драмов", - заявил Минасян. По его словам, за одну сделку "они заработали около двух миллионов долларов". При этом Минасян представил и документ.

Между тем, как отмечается в разъяснениях аппарата вице-премьера, на основании решения правительства, принятого в марте 2018 года, данная территория была признана исключительным общественным интересом, а не на основании письма вице-премьера Тиграна Авиняна. Отчуждение производилось в соответствии с законодательством РА, а не путем так называемого прямого аукциона. Цена договора отчуждения определялась, исходя из кадастровой стоимости земельного участка.

Приобретатель имущества, который не является другом вице-премьера, также был определен на основании решения кабмина в 2018 году. В разъяснениях также напоминается, что судебное разбирательство по отчуждению недвижимого имущества, расположенного по улице Анрапетутян 30/1, началось в 2008 году, но процесс отчуждения не был осуществлен. "Что касается цены отчуждения недвижимого имущества, то указанная во вчерашней публикации разница в цене обусловлена исключительно разницей между рыночной стоимостью земли и кадастровой стоимостью в 2018 г.", - говорится в разъяснениях.

Следует отметить, что инвесторы в этом районе в будущем фактически возвращают сообществу около 65% приобретенной площади (30% дороги, 35% общинные территории).