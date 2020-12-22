Вторник, 22 Декабря 2020 15:13

АрмИнфо. Сейчас у нас только два выбора - либо спасти Армению, либо привести к ее краху и утрате нашей независимости. Об этом в ходе митинга заявил первый премьер-министр Армении, кандидат в премьеры от оппозиции Вазген Манукян.

Манукян отметил, что он был одним из лидеров арцахского движения и ему было стыдно, что <предатель по сей день занимает должность премьер-министра>. <Но сейчас я вижу решительный настрой граждан страны. Предатель расколол наше общество на два лагеря. У нас в стране были взлеты и падения, были достойные лидеры и недостойные чиновники. Бывало разное, но подобного предательства в Армении еще никогда не было.

Также Манукян заметил, что не будет представлять свою программу развития страны, так как сейчас не время устраивать конкурс на лучшие программы. Сейчас необходимо спасти страну.