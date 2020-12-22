Вторник, 22 Декабря 2020 14:33

АрмИнфо. На очередном заседании Совета старейшин столичного муниципалитета произошла словесная перепалка между членом Совета старейшин Давидом Хажакяном и мэром Еревана Айком Марутяном. Поводом для вспышки конфликта стало отклонение предложения Хажакяна о включении вопроса об отставке действующего правительства в повестку заседания.

В ходе своего выступления Хажакян упрекнул Совет старейшин в отсутствии своей позиции в вопросе отставки действующего премьер-министра. <Совет старейшин не отражает позицию горожан, не отражает того кворума, который получил. Я считаю незаконным отклонение моего предложения в повестку заседания. Мэрия себя ведет так, будто бы не имеет никакого отношения к происходящему и свою позицию никак не выражает. Ваша власть, которая привела страну к катастрофе и все те, кто еще не выразил свою позицию, должны уйти>, - сказал он в ходе своего выступления. <Эта власть нелегитимна, и те, кто не проголосовал за включение моего вопроса в повестку тоже нелегитимны. Вы все должны уйти>, - констатировал он.

После подобного выступления мэр Еревана Айк Марутян обвинил Давида Хажакяна во всех бедах Еревана. <Все ереванцы знают, что за последние 2 года максимальный вред, который только можно было причинить городу, нанесли вы!>, - сказал он, при этом добавив, что высоко ценит проделанную работу столичного муниципалитета.

На данное обвинение Хажакян упрекнул мэра в том, что последний не имеет права комментировать выступления членов Совета старейшин, на что Марутян возразил, отметив, что право за ним такое имеется, попросив Хажакяна принять успокоительные таблетки. В результате в зале заседания поднялся шум, заглушить который удалось только после объявления выступление следующего предварительно зарегистрированного члена Совета старейшин.