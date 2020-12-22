Вторник, 22 Декабря 2020 14:32

АрмИнфо. Вчера граждане Сюника доказали, что самое главное для них это Родина, Армения. Об этом в ходе митинга оппозиции заявила депутат от фракции <Процветающая Армения> Наира Зограбян.

Депутат отметила, что Никол Пашинян решил вновь перекинуть свою вину на бывшие власти и заявил, что демаркация границ, которая осуществляется сегодня, была принята прошлой властью.

<Хочу заметить, что согласно законом <Об административно-территориальном делении Армении> принятом в 2010 году, нельзя проводить границы между Арменией и Азербайджаном. Во всех своих ошибках манипулятор и предатель винит всех кроме себя. Виновата оппозиция, народ Армении, армия, прошлая власть, но только не он. Никол ты предатель и лгун>,- заявила Зограбян.

Депутат заявила, что сейчас азербайджанцы забирают себе территории Армении, и во все этом виноват Пашинян. <Хочу с уверенностью сообщить вам, что границу между Азербайджаном и Арменией можно проводить только посредством международного соглашения, которого между нашими странами сейчас нет. Дело в том, что и Армения, и Азербайджан входили в состав СССР, и после его распада они не успели заключить подобный договор. Таким образом, всем очевидно, что закон <Об административно­территориальном делении Армении> с демаркацией границ не связан. Этим законом определяются лишь границы между областями Армении>,- заметила Зограбян.

Наира Зограбян подчеркнула, что она из Сюника, а сейчас область, откуда она родом, сдают туркам. <Никол Пашинян вместе с Эрдоганом осуществляют план о создании Великого Турана. Никол Пашинян не должен победить, мы не допустим этого. Мы не отдадим Армению Эрдогану и другу Пашиняна Ильхаму Алиеву>, - заключила депутат. -