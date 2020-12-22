Вторник, 22 Декабря 2020 14:14

АрмИнфо. Демаркация армяно-азербайджанской границы "на глазок" рано или поздно приведет к взрыву. Подобное мнение выразил АрмИнфо специалист международного права Ара Казарян.

"Прежде чем приступать к демаркации, для начала необходимо все-таки проверить меру соответствования советских чертежей границ текущим реалиям. После чего на основе исследования правовых основ данных документов приступить, собственно, к демаркации. Причем, весь этот процесс может затянуться на срок до десяти лет", - подчеркнул он.

Картографирование, по оценкам юриста, является долгим, правовым процессом. Соответственно, осуществление этого процесса в ускоренном темпе приведет лишь к весьма условным итогам. При этом, пересмотреть впоследствии итоги подобной демаркации "на ногах", на его взгляд, будет весьма сложно. Демаркация же армяно- азербайджанской границы "на глазок", по прогнозам юриста, рано или поздно приведет к взрыву накопившихся вследствие этого проблем.

Подобных проблем, по оценкам Казаряна, уже сегодня множество. И согласно определенным на основе советских карт границам, и в будущем могут возникнуть серьезные проблемы, препятствующие, к примеру, работе того же капанского аэропорта. Юрист убежден в ошибочности демаркации границ исключительно на основе советских карт. Поскольку в том же праве на имущество за последние 30 лет имело место множество перемен. Соответственно, законных владельцев участков и недвижимости, расположенных на территориях, внезапно ставшими спорными, совершенно не интересуют договора государства с Азербайджаном.

Согласно Казаряну, все это ведет к возникновению огромного числа правовых проблем. Соответственно, вопросы делимитации и демаркации границ, согласно его убеждению, можно и необходимо решать исключительно на правовых основах. Для чего необходимы рабочие группы, годы переговоров, с учетом сформировавшихся за 30 лет инфраструктур и возможности передвижения.

"Само Заявление глав государств от 9 ноября нуждается в ратификации парламентов двух стран, что позволит превратить его в договор. Трехстороннее заявление - это лишь путеводитель пунктов, вокруг которых сторонам предстоит договариваться в будущем. Что сторонам и предстоит делать. Одна лишь реализация 9-го пункта Заявления - предоставление коридора через Мегри займет не менее четырех лет. Ратификация заявления народом в лице парламента необходимость. Меж тем, ратификации подлежит лишь договор, которого сегодня нет. Есть лишь согласие сторон о прекращении огня", - подытожил юрист.