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 Вторник, 22 Декабря 2020 14:11
Александр Аванесов

Граждане, оказавшиеся в окружении в карабахских селах Хин Шен и Мец Шен, находятся в безопасности

Граждане, оказавшиеся в окружении в карабахских селах Хин Шен и Мец Шен, находятся в безопасности

АрмИнфо.Граждане, оказавшиеся в окружении в карабахских селах Хин Шен и Мец Шен, а также группа лиц численностью в 62 человека, которые были взяты в плен в селе Хцаберд, находятся в безопасности. Об этом 22 декабря на пресс-конференции в Национальном Собрании Армении заявила депутат армянского парламента от правящей фракции "Мой шаг" Назели Багдасарян. 

По ее словам, в целях  уточнения ситуации двое депутатов от правящего блока решили выехать в Карабах и оказать посильную помощь. Это был вопрос безопасности и касался он граждан, которые являются жителями Ширакской области Армении.  "Нам удалось обеспечить встречи на различных уровнях, как с президентом Карабаха, так и с секретарем Совбеза. Мы также провели беседу с омбудсменом республики и провели встречи с представителями других структур, в том числе, и с руководством Армии обороны Карабаха. В ходе встреч нам удалось обсудить вопросы, которые касались этих двух участков - позиций, размещенных в селах Хин Шен и Мец Шен, а также участка, который касался Хцаберда", - сказала Багдасарян.

Депутат отметила, что благодаря предпринятым шагам удалось осуществить смену дежурных на боевых постах. Багдасарян сообщила, что

72 гражданина, которые осуществляли оборону ранее указанных позиций, отошли вглубь страны, и сейчас находятся в безопасности. Их жизням и здоровью, по заверению депутата, ничего не угрожает. Они отправлены в Ширак.

В свою очередь, депутат НС София Овсепян отметила, что в Хин Шен уже вернулись 40 семей. Здесь же находятся и посты российских миротворцев, которые обеспечивают безопасность местных жителей. Обсуждаются и вопросы о том, на каком расстоянии от города Бердзор и села Ахавно (на пути из Гориса в Арцах)  будут стоять российские миротворцы.  Депутат заметила, что обстановка находится под контролем, но бдительности терять нельзя. Тем более, что пока решены не все вопросы. Ряд сел остались без пахотных земель и пастбищ, поэтому возникает вопрос о том, на что им теперь жить и как обрабатывать землю.

Что касается Сюникской области, то, как напомнила София Овсепян, на отдельных участках трассы Горис - Капан, проходящей очень близко от границы, размесятся российские пограничники, рядом с которыми будут находиться армянские пограничники и подразделения вооруженных сил.


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