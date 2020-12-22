Вторник, 22 Декабря 2020 13:59

АрмИнфо. Конгресс призывает администрацию США представить подробный отчет об агрессии в Нагорном Карабахе и вокруг него, требуя подробного анализа воздействия военной помощи США Азербайджану ее последствий для баланса сил в Кавказском регионе, сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

"Мы приветствуем это новое законодательное требование о том, чтобы директор национальной разведки официально отчитывался перед Конгрессом по Арцаху, используя все ресурсы разведывательного сообщества США для выявления инициатора применения силы против Арцаха и на армяно-азербайджанской границе", - сказал глава ANCA Арам Ампарян. Он выразил уверенность в том, что этот отчет - и факты, которые подтвердят продолжающуюся агрессию Азербайджана, послужат прочной основой, на основании которой администрация Байдена может прекратить безрассудную программу военной помощи администрации Трампа на сумму в $120 млн богатым нефтью Азербайджану и коррумпированной семье Алиевых.

Запрос Конгресса по Арцаху включен в законопроект об иностранной помощи на 2021 финансовый год, принятый Палатой представителей параллельно с пакетом мер по стимулированию борьбы с COVID-19.

Сенат намерен проголосовать за эту меру поздно вечером.

Законопроект об иностранной помощи на 2021 финансовый год также включает два ключевых ограничения на военную помощь США Турции.

Речь, в частности, идет о блокировании средств для передачи самолетов F-35 или связанных систем вооружений и прекращение помощи управлению защиты президента Турции.