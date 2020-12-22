Вторник, 22 Декабря 2020 13:57

АрмИнфо.В результате действий Никола Пашиняна мы провалили переговорный процесс, премьер свел к нулю все наши достижения за последние 30 лет. Об этом в ходе митинга заявил член партии АРФ <Дашнакцутюн> Гегам Манукян.

Манукян подчеркнул, что в данном случае нет никакой борьбы за власть. <Наши соотечественники против Никола Пашиняна. Наши соотечественники в Сюнике не дали Пашиняну провести визит по всем городам области.

Мы должны поддержать их. Уверен, в ближайшее время полиция Армении также присоединится к акциям протеста и поддержат наш народ. Пашинян и его депутаты заявляют, что народ на их стороне. Но реальность другая, сейчас Пашиняна поддерживает только небольшая группа людей. Они попытались уничтожить наши ценности, нашу культуру, нашу церковь. Но мы не допустим этого>, - заметил член АРФД. Также Манукян сообщил, что перекрыта автодорога Иджеван-Ереван, протестующие требуют отставку премьера.

В свою очередь писатель, публицист Размик Давоян заявил, что не может поддерживать существующую в стране власть. <Эта власть является очередной катастрофой для нашего народа. Я уверен, что Никол Пашинян и его правительство, должны уйти. Наш народ привел Никола Пашиняна к власти, но я уверен, что никто не ожидал такого.

Я очень хочу, чтобы члены полиции осознали всю серьезность вопроса и присоединились к нашему народу. Во время первой арцахской войны тысячи граждан Армении вышли на улицы, чтобы поддержать независимость Арцаха. Тогда никто не мог подумать, что в Армении придет к власти человек, который подлым образом предаст Арцах. Власть хочет превратить Армению в колонию Турции>, - подчеркнул Давоян.

Давоян также заявил, что в Армении такой власти делать нечего.