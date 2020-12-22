Arminfo.info




﻿
 Вторник, 22 Декабря 2020 13:57
Ани Мшецян

Гегам Манукян: Уверен, в ближайшее время полиция Армении также присоединится к акциям протеста и поддержит народ

Гегам Манукян: Уверен, в ближайшее время полиция Армении также присоединится к акциям протеста и поддержит народ

АрмИнфо.В результате действий Никола Пашиняна мы провалили переговорный процесс, премьер свел к нулю все наши достижения за последние 30 лет. Об этом в ходе митинга заявил член партии АРФ <Дашнакцутюн> Гегам Манукян.

Манукян подчеркнул, что в данном случае нет никакой борьбы за власть. <Наши соотечественники против Никола Пашиняна. Наши соотечественники в Сюнике не дали Пашиняну провести визит по всем городам области.

Мы должны поддержать их. Уверен, в ближайшее время полиция Армении также присоединится к акциям протеста и поддержат наш народ. Пашинян и его депутаты заявляют, что народ на их стороне. Но реальность другая, сейчас Пашиняна поддерживает только небольшая группа людей. Они попытались уничтожить наши ценности, нашу культуру, нашу церковь. Но мы не допустим этого>, - заметил член АРФД. Также Манукян сообщил, что перекрыта автодорога Иджеван-Ереван, протестующие требуют отставку премьера.

В свою очередь писатель, публицист Размик Давоян заявил, что не может поддерживать существующую в стране власть. <Эта власть является очередной катастрофой для нашего народа. Я уверен, что Никол Пашинян и его правительство, должны уйти. Наш народ привел Никола Пашиняна к власти, но я уверен, что никто не ожидал такого.

Я очень хочу, чтобы члены полиции осознали всю серьезность вопроса и присоединились к нашему народу. Во время первой арцахской войны тысячи граждан Армении вышли на улицы, чтобы поддержать независимость Арцаха. Тогда никто не мог подумать, что в Армении придет к власти человек, который подлым образом предаст Арцах. Власть хочет превратить Армению в колонию Турции>, - подчеркнул Давоян.

Давоян также заявил, что в Армении такой власти делать нечего.


Лента новостей
Ардшинбанк улучшил условия денежных переводов в Россию по системе SWIFTАрдшинбанк улучшил условия денежных переводов в Россию по системе SWIFT
Заместителем мэра Еревана стала Гаяне Мелком МелкумянЗаместителем мэра Еревана стала Гаяне Мелком Мелкумян
Участники митинга оппозиции в Ереване окружили здание правительства АрменииУчастники митинга оппозиции в Ереване окружили здание правительства Армении
В Армении протестующие начали перекрывать трассы межгосударственного и межрегионального значенияВ Армении протестующие начали перекрывать трассы межгосударственного и межрегионального значения
Аппарат вице-премьера: Государственная недвижимость по адресу улица Анрапетутян, 30/1 была отчуждена на законных основанияхАппарат вице-премьера: Государственная недвижимость по адресу улица Анрапетутян, 30/1 была отчуждена на законных основаниях
Вазген Манукян призывает армию и полицию Армении присоединиться к оппозиции и спасти РодинуВазген Манукян призывает армию и полицию Армении присоединиться к оппозиции и спасти Родину
Совет старейшин мэрии Еревана не включил вопрос об отставке действующего правительства в повестку заседанияСовет старейшин мэрии Еревана не включил вопрос об отставке действующего правительства в повестку заседания
Наира Зограбян: Никол Пашинян вместе с Эрдоганом осуществляют план о создании Великого ТуранаНаира Зограбян: Никол Пашинян вместе с Эрдоганом осуществляют план о создании Великого Турана
Прогноз: Демаркация границ Прогноз: Демаркация границ "на глазок" завершится взрывом
Граждане, оказавшиеся в окружении в карабахских селах Хин Шен и Мец Шен, находятся в безопасностиГраждане, оказавшиеся в окружении в карабахских селах Хин Шен и Мец Шен, находятся в безопасности
Конгресс призывает администрацию США представить подробный отчет об агрессии в Нагорном Карабахе и вокруг негоКонгресс призывает администрацию США представить подробный отчет об агрессии в Нагорном Карабахе и вокруг него
Гегам Манукян: Уверен, в ближайшее время полиция Армении также присоединится к акциям протеста и поддержит народГегам Манукян: Уверен, в ближайшее время полиция Армении также присоединится к акциям протеста и поддержит народ
Министерство здравоохранения РА призывает медицинское сообщество с честью выполнять свою миссиюМинистерство здравоохранения РА призывает медицинское сообщество с честью выполнять свою миссию
Адвокаты Армении присоединились к митингу оппозиции, они требуют от парламента выразить вотум недоверия ПашинянуАдвокаты Армении присоединились к митингу оппозиции, они требуют от парламента выразить вотум недоверия Пашиняну
Омбудсмен: Недопустимо использование должностными лицами лексики, которая способствует углублению нетерпимости в странеОмбудсмен: Недопустимо использование должностными лицами лексики, которая способствует углублению нетерпимости в стране
Раскрывая тайны старой крепости древнего МерваРаскрывая тайны старой крепости древнего Мерва
Армения и Карабах приумножат усилия по преодолению социально-экономической ситуации в КарабахеАрмения и Карабах приумножат усилия по преодолению социально-экономической ситуации в Карабахе
Прогноз: Регион ожидает широкомасштабная войнаПрогноз: Регион ожидает широкомасштабная война
Премьер: За принятие Закона Об административно-территориальном делении Армении в 2010 году проголосовали РПА, ППА и АРФДПремьер: За принятие Закона Об административно-территориальном делении Армении в 2010 году проголосовали РПА, ППА и АРФД
В Армении выявлено 537 новых случаев заражения коронавирусомВ Армении выявлено 537 новых случаев заражения коронавирусом
Оппозиционный депутат премьер-министру РА: Какое имеет отношение административная граница к государственной границе?Оппозиционный депутат премьер-министру РА: Какое имеет отношение административная граница к государственной границе?
Генпрокуратура: В ходе следствия слова Мовсеса Акопяна о прекращении мобилизации не подтвердилисьГенпрокуратура: В ходе следствия слова Мовсеса Акопяна о прекращении мобилизации не подтвердились
Премьер-министр РА: Прежняя национальная элита Армении желает реваншаПремьер-министр РА: Прежняя национальная элита Армении желает реванша
В места постоянного проживания в Нагорном Карабахе уже вернулось около 43 тыс. беженцевВ места постоянного проживания в Нагорном Карабахе уже вернулось около 43 тыс. беженцев
В Армении ожидается резкое  похолоданиеВ Армении ожидается резкое  похолодание
В Армении есть закрытые автодорогиВ Армении есть закрытые автодороги
СК Армении возбудил 882 уголовных дела по фактам дезертирства и невыполнения приказовСК Армении возбудил 882 уголовных дела по фактам дезертирства и невыполнения приказов
Азербайджан увеличивает бюджетные расходы на оборону и безопасностьАзербайджан увеличивает бюджетные расходы на оборону и безопасность
Министр обороны дал разъяснения родными военнослужащих, взятых в плен в районе Хин Тагер - ХцабердМинистр обороны дал разъяснения родными военнослужащих, взятых в плен в районе Хин Тагер - Хцаберд
Вазген Манукян: Мы должны попытаться вновь ввести карабхский вопрос в поле урегулирования Минской группыВазген Манукян: Мы должны попытаться вновь ввести карабхский вопрос в поле урегулирования Минской группы
Лавров и Байрамов обсудили задачи реализации трехстороннего Заявления по КарабахуЛавров и Байрамов обсудили задачи реализации трехстороннего Заявления по Карабаху
Стипендии Мэра Москвы получат 15 студентов армянских ВУЗовСтипендии Мэра Москвы получат 15 студентов армянских ВУЗов
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Студенты армянских вузов получат стипендию Мэра МосквыСтуденты армянских вузов получат стипендию Мэра Москвы
Омбудсмен Армении осудил угрозы в отношении священника из Сисиана, который отказался пожимать руку премьеруОмбудсмен Армении осудил угрозы в отношении священника из Сисиана, который отказался пожимать руку премьеру
Наира Зограбян сообщила, что мэр Гориса обвиняется в организации беспорядковНаира Зограбян сообщила, что мэр Гориса обвиняется в организации беспорядков
С.Шойгу: С момента начала миротворческой операции в Нагорном Карабахе серьёзных инцидентов не допущеноС.Шойгу: С момента начала миротворческой операции в Нагорном Карабахе серьёзных инцидентов не допущено
В.Путин: Присутствие миротворцев в Карабахе стало гарантией соблюдения договоренностей о прекращении боевых действийВ.Путин: Присутствие миротворцев в Карабахе стало гарантией соблюдения договоренностей о прекращении боевых действий
Автодорога Ереван-Горис будет закрыта до тех пор, пока мэр города Арушанян не будет освобожденАвтодорога Ереван-Горис будет закрыта до тех пор, пока мэр города Арушанян не будет освобожден
Никол Пашинян: Разграничение территорий происходит согласно закону, принятому еще в 2010 годуНикол Пашинян: Разграничение территорий происходит согласно закону, принятому еще в 2010 году
Пашинян в Сюнике: Мы должны по-новому строить нашу жизньПашинян в Сюнике: Мы должны по-новому строить нашу жизнь
Д.Песков: Владимира Путина не заинтересовала информация о якобы связях директора Службы внешней разведки России с азербайджанской диаспоройД.Песков: Владимира Путина не заинтересовала информация о якобы связях директора Службы внешней разведки России с азербайджанской диаспорой
Мэр города Горис Аруш Арушанян задержан, адвокаты не могут с ним связатьсяМэр города Горис Аруш Арушанян задержан, адвокаты не могут с ним связаться
"Аврора"  удвоила программу помощи Арцаху
Вице-премьер России оценил влияние войн в Карабахе и Сирии на госпрограмму вооруженийВице-премьер России оценил влияние войн в Карабахе и Сирии на госпрограмму вооружений
Прогноз: Пашинян не уйдет пока Прогноз: Пашинян не уйдет пока "17" на улице
Эксперт: 44-х дневная война стала последним ударом по Минской группеЭксперт: 44-х дневная война стала последним ударом по Минской группе
Испанский город Санта-Пау признал независимость и суверенитет АрцахаИспанский город Санта-Пау признал независимость и суверенитет Арцаха
Вагаршак Арутюян : Безопасность Сюника обеспечена, не стоит беспокоитьсяВагаршак Арутюян : Безопасность Сюника обеспечена, не стоит беспокоиться
ГСЧС: Обнаружено 1039 тел погибших, в том числе, и тела мирных жителейГСЧС: Обнаружено 1039 тел погибших, в том числе, и тела мирных жителей
Выросли темпы производства карбамидаВыросли темпы производства карбамида
Премьер-министр РА заверяет: Ни одного миллиметра Сюника не будет отдано врагуПремьер-министр РА заверяет: Ни одного миллиметра Сюника не будет отдано врагу
В Армении выявлено 240 новых случаев заражения коронавирусомВ Армении выявлено 240 новых случаев заражения коронавирусом
МО РФ: На МО РФ: На "горячую линию" по сбору сведений о пропавших без вести в Карабахе поступило 521 обращение
Жители Сюника встречают премьер-министра Армении акциями протестаЖители Сюника встречают премьер-министра Армении акциями протеста
МО РА: Российские пограничники будут размещены на 21 км трассы Горис-КапанМО РА: Российские пограничники будут размещены на 21 км трассы Горис-Капан
В Арцахе на территории перешедшей под контроль противника были обнаружены 6 солдат-срочниковВ Арцахе на территории перешедшей под контроль противника были обнаружены 6 солдат-срочников
.Глава Генштаба Армении с рабочим визитом посетил Сюник .Глава Генштаба Армении с рабочим визитом посетил Сюник
Меликсет Погосян: Сюник в надежных руках, никакой угрозы нетМеликсет Погосян: Сюник в надежных руках, никакой угрозы нет
Вазген Манукян: В 90-ые за два с половиной года мы с нуля создали армию, новая власть за такое же время растеряла всех союзников и провалила переговорыВазген Манукян: В 90-ые за два с половиной года мы с нуля создали армию, новая власть за такое же время растеряла всех союзников и провалила переговоры
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Пашинян не уйдет пока Прогноз: Пашинян не уйдет пока "17" на улице
Эксперт: 44-х дневная война стала последним ударом по Минской группеЭксперт: 44-х дневная война стала последним ударом по Минской группе
Прогноз: Поймав Россию за руку, Эрдоган будет по возможности ее выворачиватьПрогноз: Поймав Россию за руку, Эрдоган будет по возможности ее выворачивать
Военный эксперт: Предотвращение нарушений режима перемирия в Арцахе возможно по примеру ДонбассаВоенный эксперт: Предотвращение нарушений режима перемирия в Арцахе возможно по примеру Донбасса
Глава ОС: Через Вазгена Манукяна вырисовываeтся фигура Карена КарапетянаГлава ОС: Через Вазгена Манукяна вырисовываeтся фигура Карена Карапетяна
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности