Вторник, 22 Декабря 2020 13:56

АрмИнфо.В Министерство здравоохранения Армении поступили сообщения от медицинских работников о том, что руководители некоторых медицинских учреждений, злоупотребляя своим служебным положением, заставляют персонал и медперсонал участвовать в акциях протеста и присоединится к требованию об отставке премьер- министра РА Никола Пашиняна. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Уважая политические взгляды и позицию каждого, мы призываем к надлежащему выполнению профессиональных обязанностей, направленных на поддержание здоровья наших людей. Год был и остается сложным для системы здравоохранения. Медицинское сообщество с честью выполняет свою миссию, за что мы еще раз ему благодарны.

Однако не следует недооценивать бдительность, придерживаться звания врача. В случае принуждения к участию в митингах рекомендуем обращаться в правоохранительные органы или звонить на горячую линию Минздрава 80-03", - отмечается в сообщении.