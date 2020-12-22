Вторник, 22 Декабря 2020 13:55

АрмИнфо. В Ереване на площади Республики проходит митинг оппозиции. Отметим, что 22 декабря оппозиция объявила днем забастовки.

К площади Республики с разных частей города подходят люди. Оппозиция заявила, что премьер-министр и правительство обязано уйти в отставку. Участники акции не исключают, что заблокируют здание правительства.

К акции протеста присоединились адвокаты. Из Палаты адвокатов большая толпа направилась к зданию Национального Собрания. Шествие возглавил глава Палаты адвокатов Ара Зограбян. Адвокаты намерены передать письмо депутатам Артуру Давтяну, Николаю Багдасаряну, Ерикназ Тигран, Анне Карапетян, Сурен Григоряну. <Так как эти депутаты являлись адвокатами, мы призываем их не становиться частью предательства, происходящего в Армении и присоединиться к народу. Способствовать возвращению пленных и защите границ Армении. Выйти из фракции <Мой шаг>, но сохранить мандат, чтобы способствовать защите Армении>, - подчеркнул Зограбян.

Глава палаты адвокатов также заметил, что Никол Пашинян провалил переговоры по урегулированию арцахского вопроса. <В результате погибло более 5.000 военнослужащих, пропали без вести и попали в плен сотни армянских военнослужащим. Премьер-министр тайно от граждан Армении подписал предательский документ о капитуляции. Вместо того, чтобы защищать Сюник и права граждан области, Пашинян сдает противнику важные боевые позиции. Мы требуем от парламента выразить премьеру недоверие и отменить военное положение. Дело в том, что во время военного положения, выразить вотум недоверия премьеру нельзя>, - подчеркнул Ара Зограбян.