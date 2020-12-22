Вторник, 22 Декабря 2020 13:22

АрмИнфо. "Внешние и внутренние вызовы наших дней требуют солидарности, уважения прав друг друга, включая мнение, независимо от политических или иных взглядов", - говорится в поступившем в АрмИнфо заявлении Защитника прав человека Армана Татояна.

В документе подчеркивается, что с точки зрения этих принципов, как государственные органы, так и их оппоненты должны играть ключевую роль в обеспечении содержания публичных и политических дебатов и публичного дискурса. Потенциал каждого гражданина должен служить национальным приоритетам: обеспечение социально-экономических прав в послевоенной ситуации, формирований условий для уголовной ответственности за нарушения прав соотечественников со стороны азербайджанских вооруженных сил, совершенные ими военные преступления. К сожалению, как считает Омбудсмен, разделение на "новое и старое", "черное и белое", вынесенные на общественную социально-политическую платформу, продолжает иметь место в стране, что, по сути, является недопустимым явлением с точки зрения разделения общества на группы.

"Кроме того, недопустимо использование государственными органами и должностными лицами лексики, которая стала широко использоваться и способствовала углублению нетерпимости в стране. Я упоминаю власти и чиновников в первую очередь, потому что они в конечном итоге несут ответственность за содержание общественного диалога и дискуссий в самом широком смысле, за приоритеты страны, а также за преодоление нетерпимости. Вызывает серьезную озабоченность то, что различные круги политической оппозиции, игнорируя требования о защите прав человека, еще больше способствуют углублению нетерпимости и тем самым обостряют напряженность", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что лексика, используемая определенными кругами политической оппозиции, приводит к разделению общества, поощрению оскорбления людей. Например, недопустимо, когда некоторые общественные деятели используют такие выражения, как "грязь",

"зомби" и т. д. Наблюдения Офиса Защитника прав человека показывают, что эта недопустимая ситуация усугубляется тем, что как власти, так оппозиция использует фейковые страницы и аккаунты социальных сетей для целевых атак. Эти страницы и аккаунты работают в группах с конкретными инструкциями, проклиная людей, оскорбляя достоинство, угрожая и призывая к насилию.

"В целом, абсолютно недопустимо делать "культуру" ругани и угроз частью публичного дискурса. Достойно осуждения, что в ряде случаев атаки в социальных сетях организуются или координируются высокопоставленными чиновниками. Более того, по мнению авторитетных экспертов Офиса Защитника прав человека, некоторые из этих чиновников лично ведут фейковые страницы и лично распространяют с этих страниц ненависть, угрозы и оскорбления. В результате все пространство социальных сетей Армении наводнено нецензурной бранью, угрозами и языком вражды, что в корне нарушает требования системы защиты прав человека. К сожалению, объем этих порочных явлений резко увеличился за последние несколько лет, приобретя систематический и институциональный характер. Я надеялся, что в эти ответственные дни такое развитие событий будет исключено, и мы будем едины, принимая во внимание настоятельную необходимость всех нас объединиться, уважать права друг друга, решать все проблемы именно на этом принципе.

Но этого не только не произошло, но и сейчас мы имеем дело с ситуацией, которая грубо нарушает права человека (психическая неприкосновенность, право на частную и семейную жизнь и т.д.), наносит ущерб общественному здоровью и атмосфере солидарности в стране, превращаясь в разрушительную силу, угрожающую безопасности нашей страны", - говорится в заявлении.

В нем также подчеркивается, что социально-политическая система всегда должна основываться на правах человека как высших универсальных ценностях, руководствоваться принципом уважения этих прав, включая мнение других. "Поэтому мы должны действовать с уважением к системе прав человека, правильно определять наши приоритеты в наши дни и объединяться ради этих приоритетов, за права каждого из нас, опираясь на наш собственный мощный потенциал", - заключил Арман Татоян.