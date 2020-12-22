Вторник, 22 Декабря 2020 12:52

АрмИнфо.25-й годовщине нейтралитета Туркменистана посвящена новая книга, выпущенная издательством «Ылым». Это монография, в которой впервые даётся детальный анализ архитектуры одного из самых известных памятников Древнего Мерва – раннесредневекового дворца, известного под названием Большая Кыз-кала.

Авторы книги – опытные специалисты по истории архитектуры и реставрации исторических зданий Мухаметдурды Мамедов и Реджепмурад Джепбаров – рассматривают конструктивные, планировочные и художественные решения этой грандиозной тысячелетней постройки в свете проведённых в последние годы масштабных археолого-архитектурных исследований. В своей книге учёные выдвигают новые версии о первоначальном облике как отдельных фрагментов, так и общей объёмно-планировочной структуры всего комплекса сооружений, связанных с этим памятником. В семи главах монографии авторы рассматривают вопросы датировки, истоков происхождения гофрированной архитектуры, а также проблемы научной консервации глиняных стен знаменитого здания.

Большая Кыз-кала – один из брендовых объектов Государственного историко-культурного заповедника «Древний Мерв», внесённых в 1999 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Изображения Большой Кыз-калы растиражированы во многих туристических изданиях и в Интернете. Этому, во многом загадочному сооружению, посвящены целые страницы в книгах Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, а также немало работ учёных разных стран и разных поколений. И, тем не менее, древняя крепость по-прежнему остаётся едва ли не самым загадочным историческим памятником Мерва – некогда одного из самых процветающих среди знаменитых городов на трассах Великого Шёлкового пути.

Уже третье столетие грандиозные, будоражащие воображение руины большой Кыз-калы продолжают оставаться предметом дискуссий исследователей. Для науки этот памятник открыл профессор Петербургского университета Валентин Жуковский, побывавший в Мерве ещё в конце XIX века. Особый интерес исследователей вызывают рельефные выступы-гофры на фасадах Кыз-калы и многих других, не столь масштабных построек далёкого прошлого. Их строгий ритм придаёт всем гофрированным зданиям особую монументальность и стройность. Относительно происхождения и предназначения гофр на фасадах, времени возведения таких построек мнения учёных расходятся. Авторы книги тщательно разбирают все существующие версии и обосновывают свою, опираясь на большой историко-архитектурный материал.

Не меньше вопросов вызывает и название сооружения, которое в переводе с туркменского означает «Девичья крепость». Многие поколения людей, живших в этой местности, видели давно заброшенное строение, ничего не зная о том, кто, когда и зачем его возвёл. Естественно, что, когда забываются события минувших лет, рождаются легенды. Внушительные наружные стены и следы внутренней планировки ясно говорили о том, что когда-то здесь был самый настоящий дворец, где жили богатые и знатные семьи, скорее всего – правители этой земли. Поэтому и самое популярное предание связано с принцессой, которую султан, её любящий отец, хотел уберечь от злого пророчества: гадалка предсказала ей раннюю смерть от укуса змеи. Потому он и построил высокую крепость, в которой девушка жила как в золотой клетке. Но однажды слуги принесли ей корзину с виноградом, в которой и спряталась змея…

Но сказки – сказками, а исторических фактов, связанных с Большой Кыз-калой, в распоряжении учёных практически не было до тех пор, пока в 1997–2007 годах в рамках специальной Программы по превентивной консервации разрушающихся стен Большой Кыз-калы под руководством авторов данной книги группа специалистов Государственного историко-культурного заповедника «Древний Мерв» не занялась вплотную изучением и реставрацией этого памятника. В ходе этих работ велись также и научные наблюдения по выяснению особенностей возведения внешних стен большой Кыз-калы и их конструктивной связи с внутренними стенами и перегородками, что позволило собрать новые данные как о строительных приёмах, так и о первоначальном внешнем облике крепости.

Новый этап в её жизни наступил в 2011 году, когда при финансовой поддержке международной программы «Фонд послов США по сохранению культурного наследия» на Большой Кыз-кале начались масштабные научно-исследовательские работы по археологическому вскрытию и консервации стен и их частичной реставрации. В этой работе совместно с коллегами из Национального управления по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры Туркменистана и заповедника «Древний Мерв» принимали участие также британские специалисты из Института археологии Университетского колледжа Лондона, польские учёные из Института археологии Варшавского университета и эксперты Международного научного центра по консервации глиняной архитектуры (СRАТеrrе), который находится во французском городе Гренобль.

В результате почти десятилетней работы накопилось большое количество нового научного материала, позволившего глубже понять архитектурно-конструктивную и планировочную структуру этой неординарной постройки, а также узнать важные детали её реальной истории. Научные данные, полученные в ходе этих исследований, легли в основу книги М. Мамедова и Р.Джепбарова.

Большая Кыз-кала, по их мнению, является ярким образцом среднеазиатской средневековой архитектуры домонгольского периода. Этот памятник аккумулировал в себе в развитом виде характерные для той эпохи архитектурно-строительные приёмы, которые позже исчезли из строительной практики региона. К ним можно отнести мощную платформу-стилобат, гофрированные фасады, консольно-навесные балконы и мерлоны – ступенчатые декоративные элементы на парапетах зданий, широко распространённые в древности.

«Архитектурный замысел, воплощённый в Большой Кыз-кале, имеет глубокие местные традиции, – пишут авторы. – В соответствующем разделе данной книги мы изложили свою точку зрения об истоках происхождения гофрированных фасадов, где делается вывод о том, что появление гофр – это следствие эволюционного развития тысячелетних архитектурных традиций региона. Это относится и к планировочной структуре Большой Кыз-калы. Схема с размещением помещений по периметру внутреннего прямоугольного двора сложилась в архитектуре Древней Маргианы ещё в эпоху бронзы. Её преемственность в античный период можно видеть в планировке центральной части форта на мервском городище Эрк-кала, а также Большого Квадратного дома в Старой Нисе». Древней традицией местной строительной практики является также возведение крепостей на мощной глиняной платформе. Этот принцип проявился и в других гофрированных постройках Мервского оазиса – их руины можно видеть и сегодня среди орошаемых полей и на окраинах многих современных посёлков между городами Мары и Байрамали.

Результаты последних археологических исследований на Большой Кыз-кале пока не дали веских оснований датировать памятник ранее VIII века. Конечно, он ещё не до конца изучен и хранит в себе множество вопросов, ответы на которые, возможно, будут найдены при дальнейших широкомасштабных археологических вскрытиях как на участках, находящихся внутри сооружения, так и в зоне исторического ландшафта вокруг него.

Целью же данной книги является необходимость введения в научный оборот новых данных, включая и артефакты, которые были собраны при последних изысканиях, проведённых на памятнике.

Остается добавить, что книга издана на трёх языках – туркменском, английском и русском, что делает её доступной для самого широкого круга заинтересованных читателей. Она прекрасно иллюстрирована большим числом редких архивных фотографий, некоторые из которых публикуются впервые, а также современными цветными снимками и профессиональной графикой. Особую ценность имеют представленные в книге виртуальные реконструкции первоначального вида Большой Кыз-калы и её окрестностей, выполненные архитектором Мерданом Мамедовым в программе 3D на основе тщательных обмеров оригинала и стилистики средневековых построек нашего региона. Эти живые картинки позволяют читателям как на «машине времени» перенестись на целое тысячелетие назад, чтобы бросить взгляд на мир, каким, возможно, он был в ту далёкую эпоху.

Александрина ЕВСТИГНЕЕВА