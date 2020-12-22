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АрмИнфо. 22 декабря президент Арцаха Араик Арутюнян принял вице-премьера Армении Тиграна Авиняна.
Как сообщает пресс-служба главы Карабаха, в ходе встречи обсужден ряд вопросов, связанных с восстановлением инфраструктуры в Арцахе. В частности, была подчеркнута необходимость обеспечения быстрого и
надлежащего электроснабжения и связи всех населенных пунктов республики друг с другом, а также в реализации жилищных программ.
Стороны договорились о дальнейшей гармонизации и приумножении совместных усилий по преодолению сложной послевоенной социально-экономической ситуации в республике.
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|Раскрывая тайны старой крепости древнего Мерва
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|Премьер: За принятие Закона Об административно-территориальном делении Армении в 2010 году проголосовали РПА, ППА и АРФД
|В Армении выявлено 537 новых случаев заражения коронавирусом
|Оппозиционный депутат премьер-министру РА: Какое имеет отношение административная граница к государственной границе?
|Генпрокуратура: В ходе следствия слова Мовсеса Акопяна о прекращении мобилизации не подтвердились
|Премьер-министр РА: Прежняя национальная элита Армении желает реванша
|В места постоянного проживания в Нагорном Карабахе уже вернулось около 43 тыс. беженцев
|В Армении ожидается резкое похолодание
|В Армении есть закрытые автодороги
|СК Армении возбудил 882 уголовных дела по фактам дезертирства и невыполнения приказов
|Азербайджан увеличивает бюджетные расходы на оборону и безопасность
|Министр обороны дал разъяснения родными военнослужащих, взятых в плен в районе Хин Тагер - Хцаберд
|Вазген Манукян: Мы должны попытаться вновь ввести карабхский вопрос в поле урегулирования Минской группы
|Лавров и Байрамов обсудили задачи реализации трехстороннего Заявления по Карабаху
|Стипендии Мэра Москвы получат 15 студентов армянских ВУЗов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Студенты армянских вузов получат стипендию Мэра Москвы
|Омбудсмен Армении осудил угрозы в отношении священника из Сисиана, который отказался пожимать руку премьеру
|Наира Зограбян сообщила, что мэр Гориса обвиняется в организации беспорядков
|С.Шойгу: С момента начала миротворческой операции в Нагорном Карабахе серьёзных инцидентов не допущено
|В.Путин: Присутствие миротворцев в Карабахе стало гарантией соблюдения договоренностей о прекращении боевых действий
|Автодорога Ереван-Горис будет закрыта до тех пор, пока мэр города Арушанян не будет освобожден
|Никол Пашинян: Разграничение территорий происходит согласно закону, принятому еще в 2010 году
|Пашинян в Сюнике: Мы должны по-новому строить нашу жизнь
|Д.Песков: Владимира Путина не заинтересовала информация о якобы связях директора Службы внешней разведки России с азербайджанской диаспорой
|Мэр города Горис Аруш Арушанян задержан, адвокаты не могут с ним связаться
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|Прогноз: Пашинян не уйдет пока "17" на улице
|Эксперт: 44-х дневная война стала последним ударом по Минской группе
|Испанский город Санта-Пау признал независимость и суверенитет Арцаха
|Вагаршак Арутюян : Безопасность Сюника обеспечена, не стоит беспокоиться
|ГСЧС: Обнаружено 1039 тел погибших, в том числе, и тела мирных жителей
|Выросли темпы производства карбамида
|Премьер-министр РА заверяет: Ни одного миллиметра Сюника не будет отдано врагу
|В Армении выявлено 240 новых случаев заражения коронавирусом
|МО РФ: На "горячую линию" по сбору сведений о пропавших без вести в Карабахе поступило 521 обращение
|Жители Сюника встречают премьер-министра Армении акциями протеста
|МО РА: Российские пограничники будут размещены на 21 км трассы Горис-Капан
|В Арцахе на территории перешедшей под контроль противника были обнаружены 6 солдат-срочников
|.Глава Генштаба Армении с рабочим визитом посетил Сюник
|Меликсет Погосян: Сюник в надежных руках, никакой угрозы нет
|Вазген Манукян: В 90-ые за два с половиной года мы с нуля создали армию, новая власть за такое же время растеряла всех союзников и провалила переговоры
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