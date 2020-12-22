Вторник, 22 Декабря 2020 12:50

АрмИнфо. 22 декабря президент Арцаха Араик Арутюнян принял вице-премьера Армении Тиграна Авиняна.

Как сообщает пресс-служба главы Карабаха, в ходе встречи обсужден ряд вопросов, связанных с восстановлением инфраструктуры в Арцахе. В частности, была подчеркнута необходимость обеспечения быстрого и

надлежащего электроснабжения и связи всех населенных пунктов республики друг с другом, а также в реализации жилищных программ.

Стороны договорились о дальнейшей гармонизации и приумножении совместных усилий по преодолению сложной послевоенной социально-экономической ситуации в республике.