Вторник, 22 Декабря 2020 12:37

АрмИнфо. В 2010 году за принятие Закона РА Об административно-территориальном делении проголосовали Республиканская партия Армении (РПА), Партия Процветающая Армения (ППА) и Армянская Революционная Федерация Дашнакцутюн (АРФД).

Об этом на своей странице в Фейсбук напомнил премьер-министр Армении Никол Пашинян, прикрепив к своей публикации вырезку из данного закона, касающегося описания границ общины Сотк Гегаркуникской области.

Он отметил, что вооруженные силы Армении сегодня дислоцированы на

границе согласно описаниям, обозначенным в этом законе.

<Многие депутаты, в свое время проголосовавшие <за>, сегодня обвиняют нас в сдаче Кельбаджара, хотя они сами приняли закон о том, что Кельбаджар является частью Азербайджана, обвиняют нас за Соткское месторождение, хотя этим законом приняли то, что мы сегодня имеем>, - написал премьер.

Напомним, что вчера в рамках визита в Сюникскую область в городе Сисиан глава правительства Армении рассказал жителям, что демаркация границ по протяженности Сюникской области производится согласно принятому в 2010 году Закону РА Об административно-территориальном делении.