Вторник, 22 Декабря 2020 12:35

АрмИнфо.Премьер-министр Армении в очередной раз ясно показал, насколько он далек от государственного строительства, государственного мышления, а также базовых знаний, эквивалентных этой должности. Об этом на своей странице в Facebook написал на своей странице депутат Национального Собрания РА от партии "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян.

По его словам, для многих нет необходимости ссылаться на "мысли", высказанные этим "субъектом", но и это невозможно. "Какое имеет

отношение административная граница к государственной границе? Закон "Об административно-территориальном делении" определяет внутренние границы территорий различных общин. Государственная граница имеет свое содержание и структуру: зону безопасности, инфраструктуру, обслуживающие ее сооружения и так далее. Есть государства, где приграничные земли нельзя отчуждать, например, без согласия Минобороны или спецслужб. Как бы там ни было, если первое лицо государства не знает, что такое государственная граница, как он может ее защитить? Так что в очередной раз не распространяй, мягко говоря, дезинформацию", - отметил Мелкумян.

Напомним, что накануне, выступая на митинге в Сисиане, премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что границы Армении,

демаркация которых осуществляется сегодня, определены законом "Об административно- территориальном делении", принятым еще в 2010 году. Согласно этому закону, отмечал Никол Пашинян, административные границы общин Хндзореск и Тех примыкают к Азербайджану. По его словам, члены прежнего правительства обвиняют действующую власть в признании ими же очерченных границ.