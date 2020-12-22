Вторник, 22 Декабря 2020 11:22

АрмИнфо.На территории Армении ожидается резкое похолодание. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно источнику, с 23 по 25 декабря температура воздуха в стране понизится на 8-10 градусов. Ночью 22 декабря, а также с 25 по 26 декабря ожидается погода без осадков. Днем 22 декабря в отдельных регионах, с 23 по 24 декабря в большинстве районов ожидается снег, в отдельных местах - интенсивный, в горных районах и на перевалах - метель, на дорогах - гололедица. Ветер северо-восточный с порывами до 5-10 м/с.

В Ереване после полудня 22 декабря, а также с 25 по 26 декабря ожидается выпадение осадков в виде снега. Ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха будет колебаться от минус 6 до минус 2, в ночь на 26 декабря упадет до минус 13. Днем ожидается от плюс 4 до минус 1, 26 и 25 декабря - от нуля до минус 2.