Вторник, 22 Декабря 2020 11:20

АрмИнфо. По положению на 09.00 22 декабря в Армении есть закрытые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

В частности, как передает источник, закрыты дороги, ведущие к крепости Амберд Арагацотнской области и к озеру Кари. На перевале

Варденяц и на всех дорогах Сюникской области местами наблюдается гололедица. В населенных пунктах Талин, Аштарак. Апаран Арагацонской области, в городах Артик, Ахурян, Ани Шииракской области, в общинах Егвард, Чаренцаван, Раздан Котайкской области идет снег. Водителям рекомендуется использовать исключительно зимние шины.

Согласно данным, полученным из департамента по чрезвычайным ситуациям Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Северной Осетии, автомобильная дорога Степацминда - Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

По информации, полученной из МВД Республики Армения решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.