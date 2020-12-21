Понедельник, 21 Декабря 2020 20:30

АрмИнфо. В проекте госбюджета 2021 года расходы на содержание органов по обороне, обеспечение национальной безопасности, судебных и правоохранительных органов прогнозируются на уровне 6 млрд. 678 млн. 600 тыс. манат. Об этом сообщает агентство Turan.

По сравнению с показателями 2020 года, это больше на 16,3%. Расходы на оборону, обеспечение национальной безопасности, содержание судебных и правоохранительных органов составят 23,4% от общих расходов, что по сравнению с показателями 2020 года больше на 2,5%.

Из этой суммы расходы на оборону и на укрепление национальной безопасности страны составят 4 млрд. 585. млн. 8 тыс. манат. что на 20,5% больше, чем в 2020 году.

В том числе в бюджете предусмотрено 2,1 млрд. манат. на капитальные расходы для укрепления материально-технической базы вооруженных сил Азербайджана.