Понедельник, 21 Декабря 2020 20:25

АрмИнфо. Министр обороны РА Вагаршак Арутюнян 21 декабря посредством видеосвязи пообщался с родителями и родственникам военнослужащих, взятых в плен азербайджанцами на участке Хин Тагер - Хцаберд Республики Арцах уже после подписания Трехстороннего заявления.

Министр обороны отметил, что делается все возможное для скорейшего решения вопроса. В частности, по словам Вагаршака Арутюняна, список 62 захваченных военнослужащих уже передан в Международный комитет Красного Креста, а их личные дела отправлены в Европейский суд по правам человека. Этот вопрос также находится в центре внимания руководства российского миротворческого контингента, дислоцированного в Арцахе.

Вагаршак Арутюнян заверил родственников военнослужащих, что Минобороны делает все возможное для возвращения пленных военнослужащих на Родину, что в этом вопросе нет никаких неоднозначных толкований. Основная цель и у родственников военнослужащих, и у Минобороны одна - побыстрее вернуть всех наших пленных военнослужащих на Родину.