Понедельник, 21 Декабря 2020 20:09

АрмИнфо.В 2020 году в Казахстане, несмотря на пандемию, произошло немало важных политических событий. В их числе выборы в сенат парламента, послание президента и объявление выборов в мажилис.

Прекращение депутатских полномочий Дариги Назарбаевой

Второго мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом досрочно прекратил депутатские полномочия спикера палаты Дариги Назарбаевой. Эту должность она занимала с 20 марта 2019. Депутатом сената Назарбаева стала 13 сентября 2016 в качестве главы постоянного комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Глава государства выразил благодарность депутату за активную и плодотворную работу в качестве председателя сената парламента.

Стоит отметить, что экс-глава сената сейчас баллотируется в депутаты мажилиса от партии Nur Otan. Выборы пройдут в январе 2021.

Назначение Маулена Ашимбаева спикером сената

Четвертого мая глава государства назначил нового председателя сената. Им стал Маулен Ашимбаев, который предварительно получил депутатский мандат. Ранее Ашимбаев занимал должность первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана. Кроме того, в 2018-2019 годах он занимал должность первого заместителя председателя партии Nur Otan.

Выборы в сенат

В июне текущего года президент Казахстана объявил о дате выборов в сенат страны.

Выборы депутатов в верхнюю палату парламента состоялись 12 августа. В выборах было представлено 46 кандидатов на 17 сенаторских кресел.

Из 17 выбранных депутатов - пять женщин и 12 мужчин. Средний возраст - 55 с половиной лет.

Из 3 069 выборщиков приняли участие в голосовании 2 889, или 94,1% от общего числа выборщиков. Из общего числа избирательных бюллетеней недействительными признаны 15 избирательных бюллетеней.

Второе послание Токаева на посту президента

Первого сентября Токаев озвучил свое второе послание в качестве главы государства. На официальном открытии шестой сессии парламента VI созыва глава Казахстана в своем послании президент обозначил основные цели посткризисного развития страны и направления экономической и социальной политики республики.

В своем выступлении Токаев заявил о необходимых реформах на госслужбе. Он поручил сократить число сотрудников госаппарата и квазигосударственного сектора в этом году на 10%, в следующем – на 15%. Кроме того, президент поручил упразднить институт ответственных секретарей.

Также во время послания было объявлено о создании ряда новых ведомств, в их числе Агентства по стратегическому планированию и реформам, Агентства по защите и развитию конкуренции, комитета по денежно-кредитной политике при Нацбанке. Кроме того, президент поручил воссоздать Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Праймериз в Nur Otan

Предварительный внутрипартийный отбор в партию Nur Otan прошел с 17 августа по 3 октября. Победителей праймериз включили в партийные списки на выдвижение в депутаты маслихатов всех уровней и мажилиса парламента.

Внутрипартийные праймериз в Казахстане проходили впервые. Участвовать в них могут только члены партии Nur Otan. Самовыдвиженцы должны были вступить в партию до окончания срока регистрации для участия в праймериз.

Результаты праймериз были объявлены 5 октября текущего года.

Выборы в мажилис и маслихаты

Выборы в мажилис парламента Казахстана и маслихаты пройдут 10 января 2021 года. Выборы депутатов мажилиса, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, назначены на 11 января 2021. Соответствующий указ в октябре подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Всего в Казахстане на сегодня зарегистрировано шесть политических партий. Однако участие в выборах примут только пять из них. Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) решила бойкотировать предстоящие выборы в парламент.

За места в нижней палате парламента на предстоящих выборах поборются кандидаты из партий: