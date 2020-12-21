Понедельник, 21 Декабря 2020 18:13

АрмИнфо. Поражение стало следствием тех идеологических принципов, которые Никол Пашинян со своей командой внедрил в наше общество, расколов народ и лишив его перспективы будущего. Об этом в интервью МК заявил экс-министр обороны, бывший премьер-министр Армении и экс-министр обороны, оппозиционный кандидат на пост премьер-министра Вазген Манукян.

<Создавшаяся сегодня ситуация - не только результат войны, но и всех тех процессов, которые начались и усиленными темпами шли в Армении последние два с половиной года>, - подчеркнул он.

В этом ключе экс-министр обороны отметил, что прежде всего нужно избавиться от символа поражения - Никола Пашиняна. После чего необходимо вывести народ из состояния глубокой депрессии, внушить надежду на то, что многое можно изменить, сплотить общество вокруг идеи собственной ответственности за свое государство и будущее детей и внуков.

<Необходимо в кратчайшие сроки решить вопросы безопасности, проблемы социально-экономического характера и другие первоочередные задачи, представить общественности ту концепцию, которая способна вновь объединить наш народ и стать стимулом для движения вперед. Считаю также очень важным объединение всех здоровых сил нации, как в самой Армении, так и в Диаспоре>, - сказал он.

На вопрос есть ли у оппозиции план в случае, если действующий премьер не уйдет добровольно в отставку, Вазген Марукян подчеркнул важность легитимности процессов отставки Никола Пашиняна и формирования временного правительства. В качестве легитимного пути он определил голосование депутатов Национального собрания. <В условиях, когда народ объединился вокруг требования отставки Пашиняна, думаю, Национальное собрание примет такое решение, если уж сам Никол Пашинян не хочет добровольно принять его>, - сказал оппозиционный кандидат.

По словам Манукяна, Армения не смирится с поражением, однако это не значит начала новой войны. С подписанием заявления от 9 ноября карабахский вопрос, как отметил экс-министр обороны, не решился, а наоборот, еще больше, усугубился. <Мы должны попытаться вновь ввести проблему в поле урегулирования в рамках Минской группы. В 1994 году позорное поражение потерпел Азербайджан, который, однако, вошел в переговорный процесс. Нам сегодня надо сделать то же самое>, - резюмировал он.