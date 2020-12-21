Понедельник, 21 Декабря 2020 17:19

АрмИнфо. На заседании Попечительского Совета в Московском культурно-деловом центре (МКДЦ) <Дом Москвы> в Ереване были утверждены 15 стипендиатов, которые получат стипендию Мэра Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Дома Москвы.

Ежегодно стипендии вручаются студентам Российско-армянского (Славянского) университета, Ереванского государственного университета, Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна, Ереванского государственного университета языков и социальных наук им. В. Я. Брюсова и Ванадзорского государственного университета им. О. Туманяна и Ширакского государственного университета им. М. Налбандяна. Студенты этих ВУЗов выдвигаются на соискание данной почетной стипендии дважды в год, по результатам весенней и осенней сессий. Каждый ВУЗ представляет своих кандидатов, которых окончательно утверждает Попечительский Совет.

Согласно источнику, средства на реализацию программы, осуществляемой с 2007 года, выделяет Правительство Москвы. Программа проводится Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы и ГКУ <Московский Дом соотечественника>.