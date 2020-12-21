Понедельник, 21 Декабря 2020 17:11

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 подъезд 2 жилого дома 25 на улице Лвовяна в 1-ом Норкском массиве; собственные дома на 1-ом переулке 5-ой улицы Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17:00 жилой дом 70 на улице Арами, жилой дом 51/1 на улице Пушкина, жилой дом 1 на улице Екмаляна, жилой дом 1 на 1-ом переулке Закяна, жилые дома 1, 3 на улице Закяна, жилые дома 3, 5, 5а на улице Амиряна, жилые дома 5, 5а, 5б, 5г, 5д на пр. Маштоца, жилые дома 36, 38, 40, 40а на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 45/1 на пр. Комитаса, собственные дома на улице Дро и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Гулакяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 56 на улице Чехова, жилой дом 54 на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 71, 73 на улице Арташисяна, улица Пирумяна, жилые дома 30, 31 в 3-ем квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-16:00 территория Гос. рассадного хозяйства;

11։00-17:00 села Партизак, Араташен, Аракс, Мецамор и Айкашен;

в Арагацотнской области:

10։00-16։00 села Оганаван, Уши, Арташаван, Сагмосаван;

в Котайкской области:

10։00-16։00 улицы Шаумяна, Спандаряна, частично улицы Чаренца, Комитаса, Абовяна, Исаакяна, Ширака, кварталы “Болор охер”, “Калер”, ‘Цирананоц” в общине Егвард;

11։00-17։00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор Гюх, Нор Птгни, Джрвеж;

в Гегаркуникской области:

11:30-13:30 частично село Кармир; села Сарухан, Ланджахбюр, Гандзак, Цахкашен, Гегаркуник полностью; станции сотовых операторов ''Веон Армения'', ''Г-Телеком'', ''Юком''. школа N1, завод кабельных линий в Сарухане; частично квартал “Ацарат”, ООО “Алик”, “Кариш”, газозаправочные станции в городе Гавар.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.