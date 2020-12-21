Понедельник, 21 Декабря 2020 17:07

АрмИнфо. На заседании Попечительского Совтеа, состоявшегося в Московском культурно-деловом центре (МКДЦ) «Дом Москвы» в Ереване, были утверждены 15 стипендиатов мэра Москвы. Каждый вуз представляет своих кандидатов, которых окончательно утверждает Попечительский совет.

Стипендию получают те студенты, которые обучаются на русском языке, показывают отличную успевааемость и активно участвуют в общественной жизни вуза. Еще одним критерием предостваления стипендии является материальное положение студента.

Средства на реализацию Программы выделяет Правительство Москвы. Программа осуществляется Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы и ГКУ «Московский Дом соотечественника». Программа реализуется с 2007 г.

Ежегодно стипендию вручаются студентам Российско-армянского (Славянского) университета, Ереванского государственного университета, Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна, Ереванского государственного университета языков и социальных наук им. В. Я. Брюсова и Ванадзорского государственного университета им. О. Туманяна и Ширакского государственного университета им. М. Налбандяна.

Дважды в год, по результатам весенней и осенней сессии, студенты выдвигаются на соискание данной почетной стипендии. Утвержденным стипендиатам вместе со стипендией торжественно вручаются грамоты и значки с символикой Москвы «Стипендиат мэра Москвы».

Программа реализуется в целях сохранения и развития интеллектуального потенциала российских соотечественников стран постсоветского пространства, а также оказания содействия их обучению в высших учебных заведениях с преподаванием предметов на русском языке в странах проживания.