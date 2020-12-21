Понедельник, 21 Декабря 2020 16:35

АрмИнфо. Абсолютно недопустимы призывы группы людей осуществить насилие в отношении пастора церкви Святого Григория Просветителя в Сисиане. Об этом заявил омбудсмен Армении Арман Татоян.

<В результате начались систематические угрозы, и их следует немедленно предотвратить. Прежде всего, это опасно с точки зрения толерантности и солидарности в обществе.

Армянская Апостольская Церковь имеет исключительную миссию, она продолжает выполнять важную миссию в жизни армянского народа, в сохранении национальной идентичности. Роль ААЦ в защите прав человека и создании атмосферы солидарности в стране всегда была велика.

Государственные органы обязаны принять срочные меры для проверки информации, чтобы исключить любую возможную напряженность и, тем более, любой возможный случай насилия.

Недавно я разговаривал с начальником полиции Республики Армения, который полностью заверил, что полиция примет срочные меры для предотвращения напряженности или насилия и, в целом, любых действий, выходящих за рамки компетенции полиции>, - заявил омбудсмен.

Отметим, что сегодня премьер-министр Армении посетил Сюникскую область, в ходе визита пастор местной церкви отказался пожать премьеру руку. После чего несколько жителей Сисиана направились в церковь, чтоб разобраться со священнослужителем. Однако, у входа в церковь их встретили сотрудники полиции и преградили дорогу.