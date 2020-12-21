Понедельник, 21 Декабря 2020 15:51

АрмИнфо.Мэру Гориса Арушу Арушаняну предъявлено обвинение в организации беспорядков по 225 статье УК РА. Об этом в беседе с журналистами сообщила депутат от партии <Процветающая Армения> Наира Зограбян.

Сейчас сама Зограбян находится возле здания Следственного комитета, где находится Арушанян. Более того, возле здания СК собрались также правозащитники и юристы Армении, которые собираются оказать мэру Гориса содействие.

Зограбян подчеркнула, что возможно Арушанян будет задержан на два месяца. Однако, депутат надеется, что мэр Гориса будет освобожден.

Отметим, что сегодня по призыву Арушаняна с раннего утра ряд дорог в Сюнике были перекрыты, граждане не хотели пускать премьер-министра Армении в Горис. Оппозиционные активисты перекрыли трассу Ереван-Горис, заявив, что до тех пор, пока мэр не будет освобожден, трасса не будет разблокирована. На трассе с утра образовалась огромная автомобильная пробка. Сотни людей, фактически, заблокированы на холоде.