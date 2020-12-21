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|В.Путин: Присутствие миротворцев в Карабахе стало гарантией соблюдения договоренностей о прекращении боевых действий
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АрмИнфо.Мэру Гориса Арушу Арушаняну предъявлено обвинение в организации беспорядков по 225 статье УК РА. Об этом в беседе с журналистами сообщила депутат от партии <Процветающая Армения> Наира Зограбян.
Сейчас сама Зограбян находится возле здания Следственного комитета, где находится Арушанян. Более того, возле здания СК собрались также правозащитники и юристы Армении, которые собираются оказать мэру Гориса содействие.
Зограбян подчеркнула, что возможно Арушанян будет задержан на два месяца. Однако, депутат надеется, что мэр Гориса будет освобожден.
Отметим, что сегодня по призыву Арушаняна с раннего утра ряд дорог в Сюнике были перекрыты, граждане не хотели пускать премьер-министра Армении в Горис. Оппозиционные активисты перекрыли трассу Ереван-Горис, заявив, что до тех пор, пока мэр не будет освобожден, трасса не будет разблокирована. На трассе с утра образовалась огромная автомобильная пробка. Сотни людей, фактически, заблокированы на холоде.
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|Министр обороны дал разъяснения родными военнослужащих, взятых в плен в районе Хин Тагер - Хцаберд
|Вазген Манукян: Мы должны попытаться вновь ввести карабхский вопрос в поле урегулирования Минской группы
|Лавров и Байрамов обсудили задачи реализации трехстороннего Заявления по Карабаху
|Стипендии Мэра Москвы получат 15 студентов армянских ВУЗов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Студенты армянских вузов получат стипендию Мэра Москвы
|Омбудсмен Армении осудил угрозы в отношении священника из Сисиана, который отказался пожимать руку премьеру
|Наира Зограбян сообщила, что мэр Гориса обвиняется в организации беспорядков
|С.Шойгу: С момента начала миротворческой операции в Нагорном Карабахе серьёзных инцидентов не допущено
|В.Путин: Присутствие миротворцев в Карабахе стало гарантией соблюдения договоренностей о прекращении боевых действий
|Автодорога Ереван-Горис будет закрыта до тех пор, пока мэр города Арушанян не будет освобожден
|Никол Пашинян: Разграничение территорий происходит согласно закону, принятому еще в 2010 году
|Пашинян в Сюнике: Мы должны по-новому строить нашу жизнь
|Д.Песков: Владимира Путина не заинтересовала информация о якобы связях директора Службы внешней разведки России с азербайджанской диаспорой
|Мэр города Горис Аруш Арушанян задержан, адвокаты не могут с ним связаться
|"Аврора" удвоила программу помощи Арцаху
|Вице-премьер России оценил влияние войн в Карабахе и Сирии на госпрограмму вооружений
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|Эксперт: 44-х дневная война стала последним ударом по Минской группе
|Испанский город Санта-Пау признал независимость и суверенитет Арцаха
|Вагаршак Арутюян : Безопасность Сюника обеспечена, не стоит беспокоиться
|ГСЧС: Обнаружено 1039 тел погибших, в том числе, и тела мирных жителей
|Выросли темпы производства карбамида
|Премьер-министр РА заверяет: Ни одного миллиметра Сюника не будет отдано врагу
|В Армении выявлено 240 новых случаев заражения коронавирусом
|МО РФ: На "горячую линию" по сбору сведений о пропавших без вести в Карабахе поступило 521 обращение
|Жители Сюника встречают премьер-министра Армении акциями протеста
|МО РА: Российские пограничники будут размещены на 21 км трассы Горис-Капан
|В Арцахе на территории перешедшей под контроль противника были обнаружены 6 солдат-срочников
|.Глава Генштаба Армении с рабочим визитом посетил Сюник
|Меликсет Погосян: Сюник в надежных руках, никакой угрозы нет
|Вазген Манукян: В 90-ые за два с половиной года мы с нуля создали армию, новая власть за такое же время растеряла всех союзников и провалила переговоры
|В "Ераблуре" напряженная ситуация, собравшиеся пытались перекрыть проход в пантеон премьер-министру Армении
|Генералы резервисты и отставники ВС Армении заявили о необходимости формирования профессиональной власти
|Армянская оппозиция приглашает граждан в 15:00 на площади Свободы принять участие в шествии в память о героях арцахской войны
|Омбудсмен Армении уверен, демаркации границ осуществляемaя с такой скоростью содержит угрозу для жителей Сюника
|Ветераны карабахской войны намерены не пустить Никола Пашиняна в военный пантеон <Ераблур>
|Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь сообщил, что не намерен подавать в отставку
|Премьер-министр: Мы продолжаем работы по возвращению на родину армянских пленных
|Никол Пашинян: Мы не уступим ни миллиметра Сюникской области
|Депутат из Сюника от фракции "Мой шаг" складывает мандат
|В Армении выявлено 920 новых случаев заражения коронавирусом
|Депутат: Представители добровольческого отряда из Ширака больше не в окружении и возвращаются домой
|Российский офицер погиб при разминировании территории в районе Шуши в Нагорном Карабахе
|Федеральный парламент Бельгии требует от Азербайджана вывода войск из Арцаха
|Следственный Комитет Армении возбудил дело по факту убийства военнослужащих в районе сел Хин Тагер - Хцаберд
|В Гаваре открылся учебный пункт ТУМО
|Президент Португалии ратифицировал CEPA
|Президент Арцаха назначил новых министров
|21 декабря премьер-министр Армении проведет в Сюникской области
|Банк ВТБ (Армения) открыл Центр автокредитования на территории центрального авторынка Армении
|СК Армении раскрыл крупную кражу в банке суммы эквивалентной почти $400 тыс
|СНБ Арцаха призывает граждан двух армянских республик сдать оружие, выданное им для ведения боевых действий
|Экс-советник: Министр обороны и начальник Генерального штаба ВС не могут решить проблемы до тех пор, пока во главе страны стоит Никол Пашинян
|Ардшинбанк перечислит средства на рождественские подарки Арцаху
|Секретарь Совбеза Армении: Демаркация границ осуществляется на основе ряда документов
|Президент РА: В ближайшие годы армяно-белорусские дружественные отношения будут еще больше укрепляться и расширяться на благо двух стран
|РАУ обогнал ряд армянских ВУЗов в международном рейтинге QS EECA University Rankings
|Читать больше
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