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 Понедельник, 21 Декабря 2020 15:50
Александр Аванесов

С.Шойгу: С момента начала миротворческой операции в Нагорном Карабахе серьёзных инцидентов не допущено

С.Шойгу: С момента начала миротворческой операции в Нагорном Карабахе серьёзных инцидентов не допущено

АрмИнфо. С момента начала миротворческой операции в Нагорном Карабахе серьёзных инцидентов не допущено, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С 10 ноября в соответствии с трёхсторонними договорённостями российским воинским контингентом успешно проводится миротворческая операция на территории Нагорного Карабаха.  На сегодняшний день не допущено ни одного серьёзного инцидента", - заявил Шойгу на годовой коллегии ведомства 21 декабря, передает  Интерфакс.  По его словам, в кратчайшие сроки была развёрнута группировка российских войск, которая приступила к выполнению задач на 23 наблюдательных постах. "Под руководством российских миротворцев произведён обмен военнопленными между армянской и азербайджанской сторонами по принципу "всех на всех". Также организован обмен телами погибших", - сказал Шойгу. "Мирные граждане в условиях полной безопасности возвращаются в районы проживания и восстанавливают свои дома. Им помогают военнослужащие Центра по управлению миротворческой деятельностью. С 14 ноября российские миротворцы обеспечили возвращение более 42 тысяч беженцев", - сообщил министр обороны РФ.

Он отметил, что с помощью российских миротворцев поддерживается безопасное движение гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору, а также ведётся разминирование территории Нагорного Карабаха - всего обезврежено более 6 тыс. взрывоопасных предметов. "Для размещения российских миротворцев в Степанакерте возведены два современных блочно-модульных городка общей ёмкостью 330 человек. До 1 апреля следующего года развернём 32 городка. В результате для миротворческого контингента будут созданы комфортные условия службы и быта", - добавил Шойгу.

В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Согласно картам Минобороны РФ, российские миротворцы в Нагорном Карабахе размещены в зонах ответственности "Юг" и "Север". Первая включает, в частности, территории, примыкающие к населённым пунктам Степанакерт, Агдам и Лачин.  Вторая - северные части Тертерского и Агдамского районов, населённый пункт Мардакерт


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