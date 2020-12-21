Понедельник, 21 Декабря 2020 15:40

АрмИнфо. С 10 ноября российские миротворцы приступили к выполнению миссии в Нагорном Карабахе. Их присутствие стало гарантией соблюдения договоренностей о прекращении боевых действий. Об этом 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

По его словам, российские миротворцы многое делают для улучшения гуманитарной ситуации и помощи беженцам, разминирования территории и восстановления социальной инфраструктуры, сбережения культурных, исторических, религиозных памятников. "Рискуют собой, к сожалению, не без потерь, - указал президент России. - Рискуют своей жизнью, чтобы на эту землю вернулась мирная жизнь".