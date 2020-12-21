Понедельник, 21 Декабря 2020 15:28

АрмИнфо.Жители города Горис не разблокируют трассу Ереван-Горис до тех пор, пока мэр города Аруша Арушанян не будет освобожден. Об этом заявили жители города, которые уже несколько часов как заблокировали дорогу республиканского значения.

Горисцы подчеркнули, что арест мэра незаконен. Протестующие подчеркнули, что предлагают отпустить Арушаняна, и когда он вернется в Горис, они тотчас же разблокируют дорогу. В противном случае, трасса будет оставаться закрытой.

Отметим, что сегодня с раннего утра ряд дорог в Сюнике были перекрыты, граждане не хотели пускать премьер-министра Армении в область. Также сегодня был задержан мэр Гориса Арушанян, который вчера призвал жителей Сюника не пускать Пашиняна в область.

В Следственном комитете Армении заявили, что в отношении Арушаняна заведено несколько производств, которые будут объединены в одно уголовное дело.