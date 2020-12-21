Понедельник, 21 Декабря 2020 14:28

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом отравился в Сюникскую область, где посетил общину Сарнакунк.

Жители общины представили премьеру беспокоящие их вопросы, выслушав которые премьер пообещал помочь в решении последних. В этом контексте он отметил, что его визит в Сюникскую область обусловлен желанием выслушать проблемы сельчан, принять их к сведению оказать содействие.

<Сегодня день траура. Мы продолжаем чтить память и отдавать дань уважения погибшим. Но мы должны жить во имя Арцаха, Сюника, Армении. Жить, развиваться, объединиться и крепко стоять на ногах>, - сказал Пашинян.

Он констатировал, что армянский народ и армия героически повели себя. <Были отдельные случаи, но от этого это не должна не меняться наша оценка. Мы должны по-новому, не теряя уверенности и оптимизма строить нашу жизнь, по-новому создать Армению и Арцах, и для этого нам нужна решительность>, - подчеркнул премьер.

Отметим, что в рамках визита в Сюникскую область Пашинян посетил Сисиан, но дорога в Горис заблокирована оппозиционными активистами. Пашинян, тем не менее, надеется посетить Капан и Мегри