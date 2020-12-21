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АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом отравился в Сюникскую область, где посетил общину Сарнакунк.
Жители общины представили премьеру беспокоящие их вопросы, выслушав которые премьер пообещал помочь в решении последних. В этом контексте он отметил, что его визит в Сюникскую область обусловлен желанием выслушать проблемы сельчан, принять их к сведению оказать содействие.
<Сегодня день траура. Мы продолжаем чтить память и отдавать дань уважения погибшим. Но мы должны жить во имя Арцаха, Сюника, Армении. Жить, развиваться, объединиться и крепко стоять на ногах>, - сказал Пашинян.
Он констатировал, что армянский народ и армия героически повели себя. <Были отдельные случаи, но от этого это не должна не меняться наша оценка. Мы должны по-новому, не теряя уверенности и оптимизма строить нашу жизнь, по-новому создать Армению и Арцах, и для этого нам нужна решительность>, - подчеркнул премьер.
Отметим, что в рамках визита в Сюникскую область Пашинян посетил Сисиан, но дорога в Горис заблокирована оппозиционными активистами. Пашинян, тем не менее, надеется посетить Капан и Мегри
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|В.Путин: Присутствие миротворцев в Карабахе стало гарантией соблюдения договоренностей о прекращении боевых действий
|Автодорога Ереван-Горис будет закрыта до тех пор, пока мэр города Арушанян не будет освобожден
|Никол Пашинян: Разграничение территорий происходит согласно закону, принятому еще в 2010 году
|Пашинян в Сюнике: Мы должны по-новому строить нашу жизнь
|Д.Песков: Владимира Путина не заинтересовала информация о якобы связях директора Службы внешней разведки России с азербайджанской диаспорой
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|Эксперт: 44-х дневная война стала последним ударом по Минской группе
|Испанский город Санта-Пау признал независимость и суверенитет Арцаха
|Вагаршак Арутюян : Безопасность Сюника обеспечена, не стоит беспокоиться
|ГСЧС: Обнаружено 1039 тел погибших, в том числе, и тела мирных жителей
|Выросли темпы производства карбамида
|Премьер-министр РА заверяет: Ни одного миллиметра Сюника не будет отдано врагу
|В Армении выявлено 240 новых случаев заражения коронавирусом
|МО РФ: На "горячую линию" по сбору сведений о пропавших без вести в Карабахе поступило 521 обращение
|Жители Сюника встречают премьер-министра Армении акциями протеста
|МО РА: Российские пограничники будут размещены на 21 км трассы Горис-Капан
|В Арцахе на территории перешедшей под контроль противника были обнаружены 6 солдат-срочников
|.Глава Генштаба Армении с рабочим визитом посетил Сюник
|Меликсет Погосян: Сюник в надежных руках, никакой угрозы нет
|Вазген Манукян: В 90-ые за два с половиной года мы с нуля создали армию, новая власть за такое же время растеряла всех союзников и провалила переговоры
|В "Ераблуре" напряженная ситуация, собравшиеся пытались перекрыть проход в пантеон премьер-министру Армении
|Генералы резервисты и отставники ВС Армении заявили о необходимости формирования профессиональной власти
|Армянская оппозиция приглашает граждан в 15:00 на площади Свободы принять участие в шествии в память о героях арцахской войны
|Омбудсмен Армении уверен, демаркации границ осуществляемaя с такой скоростью содержит угрозу для жителей Сюника
|Ветераны карабахской войны намерены не пустить Никола Пашиняна в военный пантеон <Ераблур>
|Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь сообщил, что не намерен подавать в отставку
|Премьер-министр: Мы продолжаем работы по возвращению на родину армянских пленных
|Никол Пашинян: Мы не уступим ни миллиметра Сюникской области
|Депутат из Сюника от фракции "Мой шаг" складывает мандат
|В Армении выявлено 920 новых случаев заражения коронавирусом
|Депутат: Представители добровольческого отряда из Ширака больше не в окружении и возвращаются домой
|Российский офицер погиб при разминировании территории в районе Шуши в Нагорном Карабахе
|Федеральный парламент Бельгии требует от Азербайджана вывода войск из Арцаха
|Следственный Комитет Армении возбудил дело по факту убийства военнослужащих в районе сел Хин Тагер - Хцаберд
|В Гаваре открылся учебный пункт ТУМО
|Президент Португалии ратифицировал CEPA
|Президент Арцаха назначил новых министров
|21 декабря премьер-министр Армении проведет в Сюникской области
|Банк ВТБ (Армения) открыл Центр автокредитования на территории центрального авторынка Армении
|СК Армении раскрыл крупную кражу в банке суммы эквивалентной почти $400 тыс
|СНБ Арцаха призывает граждан двух армянских республик сдать оружие, выданное им для ведения боевых действий
|Экс-советник: Министр обороны и начальник Генерального штаба ВС не могут решить проблемы до тех пор, пока во главе страны стоит Никол Пашинян
|Ардшинбанк перечислит средства на рождественские подарки Арцаху
|Секретарь Совбеза Армении: Демаркация границ осуществляется на основе ряда документов
|Президент РА: В ближайшие годы армяно-белорусские дружественные отношения будут еще больше укрепляться и расширяться на благо двух стран
|РАУ обогнал ряд армянских ВУЗов в международном рейтинге QS EECA University Rankings
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