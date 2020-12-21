Понедельник, 21 Декабря 2020 14:26

АрмИнфо. Президента РФ Владимира Путина не заинтересовала информация о якобы связях директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина с азербайджанской диаспорой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как передает РИА Новости, ранее издание "Проект" опубликовало расследование, согласно которому глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время осенней войны в Нагорном Карабахе якобы находился в Москве вместе с членом семьи первого вице-премьера Азербайджана Якуба Эюбова. Кроме того, Нарышкин якобы имеет тесные связи с родившимся в Азербайджане бизнесменом Годом Нисановым и пользуется его имуществом, а его дочь дружит с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой.

"Нет, это не заинтересовало президента", - ответил Песков на вопрос журналистов, заинтересовало ли Путина то, что было рассказано о Нарышкине в отношении азербайджанской диаспоры. На уточняющий вопрос о том, обсуждался ли этот вопрос на встрече, пресс-секретарь президента также ответил отрицательно.