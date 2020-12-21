Понедельник, 21 Декабря 2020 13:57

АрмИнфо. На втором этапе реализации Гуманитарная инициатива "Аврора" удвоила программу помощи Арцаху, добавив в список множество местных и международных проектов.

Согласно сообщению инициативы, после окончания войны жители региона столкнулись с тяжелейшим гуманитарным кризисом, который усугубляется глобальной пандемией, и <Аврора> приняла решение оказать этим людям необходимую экстренную помощь. С тех пор инициатива удвоила свою гуманитарную программу для Арцаха, выделив в общей сложности 400 000 долларов (более 208 млн драмов) на поддержку 46 проектов, которые включают в себя проекты предоставление 1 000 комплектов постельных принадлежностей для временно перемещенных лиц из Арцаха, находящихся в Армении - $12 700 (6.5 млн драмов), производство 450 теплых курток для жителей Арцаха на Степанакертской швейной фабрике - $12 000 (6.1 млн драмов), содействие программам помощи 600 арцахским переселенцам, пострадавшим во время войны (совместно с Фондом <Бари Мама>) - $10 000 (5.1 млн драмов), приобретение 210 калориферов для временно переселенных семей из Арцаха - $2 500 (1.3 млн драмов).

Также в программу программы содействия включена помощь в разработке онлайн-платформы, позволяющей задействовать диаспору для смягчения кризисной ситуации и развития местной экономики (совместно с AMIA) - $5 000 (2.6 млн драмов), содействие созданию рабочих мест в текстильной промышленности для вдов военнослужащих (совместно с Фондом <Бари Мама>) - $7 000 (3.64 млн драмов), содействие оказанию срочной гуманитарной помощи перемещенным лицам в Арцахе (совместно с организацией Street Workout Armenia) - $10 000 (5.2 млн драмов). Предусмотрено также реализовать программу образовательной и психологической поддержки для перемещенных лиц из Арцаха в Вайоц-Дзоре (совместно с Региональным молодежным центром Вайоц-Дзора) - $2 800 (1.456 млн драмов) и другие программы.