Понедельник, 21 Декабря 2020 13:42

АрмИнфо.Одной из основных тенденций, которые будут отражены в госпрограмме вооружений до 2033 года, станет применение беспилотных средств в военных конфликтах.

Об этом в интервью РБК рассказал вице-премьер Юрий Борисов. Он подчеркнул, что планирование госпрограммы начинается практически за три года до ее принятия, потому что "нужно учитывать очень много факторов и осознать все тенденции научно-технического развития в этой отрасли". "Что касается тенденций, посмотрите, насколько изменился характер военных конфликтов с применением беспилотных средств. Это уже устойчивый тренд. Сначала это средства разведки, сегодня это еще и ударные средства. Карабах показал, как они работают", - привел пример Борисов.

Новая госпрограмма вооружений (ГПВ) будет приниматься в 2023 году и охватит период 2024- 2033 годов. Госпрограмма, об утверждении которой Владимир Путин объявил в январе 2018 года, предполагает модернизацию вооружения и военной техники на 19 трлн руб. и строительство новой инфраструктуры на 1 трлн руб. Эти средства пойдут в том числе на работы над зенитной ракетной системой С-500, межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат" и "Рубеж", заменой комплексов "Тополь" на более современные "Ярсы". Также запланированы принятие на вооружение истребителей пятого поколения Су-57 (известны так же как ПАК ФА и Т-50) и МиГ-35, модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160М и Ту-22М3, а также работы над перспективным комплексом дальней авиации (ПАК ДА).