Понедельник, 21 Декабря 2020 13:26

АрмИнфо.Несмотря на очевидную предрешенность собственной политической судьбы, премьер-министр Армении Никол Пашинян в отставку не уйдет, как минимум, до тех пор, пока 17 партий находятся на улице. Подобное мнение выразил АрмИнфо один из лидеров социально-демократической партии "Решение гражданина" Сурен Саакян.

"Он не уйдет, пока этого будут требовать люди, которые должны нести с ним равную ответственность за создавшуюся ситуацию. Соответственно, представляется необходимым как можно скорее стабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем самым мы лишь приблизим день проведения внеочередных выборов", - подчеркнул он.

По оценкам Саакяна, "нынешние" в кабинетах и "бывшие" на улицах сегодня, по большому счету, соревнуются в том кто из них хуже. Общество в ответ предпочитает медленно сходить дома с ума от чувства неопределенности, угрозы и безысходности, но не присоединяться, ни к тем, ни к другим.

На этом фоне политик пришел к выводу, согласно которому совершенно не важно кто сегодня составит альтернативу "бывшим" и "нынешним". Причина - невозможность любого варианта выхода страны из существующей ситуации без потерь и угроз. И с учетом настроенности жестко рационального, коллективного армянского общества на определенность, выбор сегодня стоит между определенным настоящим и неопределенным будущим.

"Мы должны понимать, что возврат наших пленных Азербайджаном начался лишь тогда, когда вокруг этой проблемы закончились митинги в Армении. То же самое имеет место вокруг поиска пропавших безвести и поиска тел погибших. И до тех пор, пока Баку может дестабилизировать ситуацию в Армении затягиванием этих процессов, он будет их затягивать. Это болото, в котором чем больше ты двигаешься, тем больше увязаешь", - подчеркнул он.

Искать виновников подобного положения, людей, загнавших страну и общество в данную ситуацию, согласно Саакяну, можно долго. Виновны, на его взгляд, все политические игроки без исключения. Как "нынешние", так и "бывшие". "Бывшие" - тем, что уничтожили политическое поле. "Нынешние" - тем, что не создали возможностей для появления новых альтернатив. Именно в результате всего этого народ стал заложником между "бывшими" и "нынешними". Выход есть и он в проведении внеочередных выборов. И то, когда эти выборы пройдут, зависит от того, как скоро в Армении стабилизируется ситуация", - подытожил Саакян.