Понедельник, 21 Декабря 2020 13:20

АрмИнфо.Вопрос статуса Арцаха остается единственным вопросом переговорной повестки. Тем не менее, в данном вопросе по- прежнему наличествуют принципиальные разногласия. Подобное мнение выразил АрмИнфо заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

"Изначально не было никаких сомнений относительно способности Минской группы ОБСЕ решить данный конфликт. Тем более, не было и ожиданий относительно ее эффективности в кризисный момент. Война, ее итоги подтвердили то, о чем мы говорили годами - минский механизм реальных рычагов воздействия на ситуацию не имеет", - отметил он.

В этом свете, российский эксперт усматривает необходимость к готовности работать по Арцаху, в направлении достижения окончательного урегулирования конфликта без МГ ОБСЕ. Последнее Скаков обуславливает туманными перспективами относительно степени готовности к работе самой МГ. По его словам, 44-х дневная война стала последним ударом по имиджу и роли Минской группы.

В этом свете, он выделил процесс формирования в регионе новых форматов урегулирования. Согласно Скакову, их объем, полноценность, способность работать и эффективность покажет лишь время. Меж тем, сегодня решаются более насущные послевоенные вопросы и проблемы.

"Москва никоим образом не отказывается от Минской группы. Тем не менее, фактически этой группы сегодня не существует. Последний визит сопредседателей в Армению и Азербайджан продемонстрировал полное отсутствие повестки. Сами посредники сегодня стали нежеланными гостями в регионе. Тем не менее, Россия сегодня считает, что посредникам все еще есть над чем работать. Необходимо помочь сторонам преодолеть последствия войны", - подчеркнул он.

Отметив наличие разногласий, недовольства Москвой в Минской группе, Скаков напомнил, что США и Франция имели в своем распоряжении десятилетия для достижения плодотворного и эффективного урегулирования. Меж тем, то, чем они собираются предметно заниматься сейчас, по его мнению, неизвестно. В этом свете, для осознания и понимания новых, поствоенных реалий, тем более, формирования новой повестки, на его взгляд, необходимо время.

Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования номинально идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", помимо всего прочего предусматривающих размещение в зоне конфликта миротворческого контингента. В МГ ОБСЕ также входят, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан.