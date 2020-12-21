Понедельник, 21 Декабря 2020 12:15

АрмИнфо."С сожалением констатирую, что мое намерение посетить Сюникскую область привело к некоторому разжиганию страстей", - написал на своей странице в социальной сети Facebook Никол Пашинян, который сегодня, 21 декабря направился в рабочую поездку по области.

"Хочу заверить, что мое намерение посетить Сюник, и надеюсь, скоро вы в этом убедитесь, что я не преследовал какой либо цели по разжиганию страстей. Наоборот, я намерен воздать дань уважения жителям области, чтобы открыто поговорить с ними, не отводя глаз. Я выполнял и

выполняю свои обязательства перед вами в полной мере", - заявил глава армянского правительства. Он заметил, что сегодня в стране сложилась сложная ситуация, которую необходимо преодолеть сообща. При этом, как заверил Никол Пашинян, ни одного миллиметра территории Сюника не будет отдано врагу. "Есть уверенность в том, что смогу ответить на все ваши вопросы, если бы этой уверенности не было, не было бы и этой поездки", - подчеркнул Никол Пашинян.

Отметим, что ранее мэр Гориса Аруш Арушанян со своей страницы в Facebook призвал жителей города блокировать дороги для въезда Никола Пашиняна в город. "Уважаемые жители общины Горис, в 06:00 от площади Г. Татеваци автоколонна направится к воротам Сюника, чтобы запретить въезд в Сюникскую область "премьер-министра", отчуждающего армянскую землю, нарушившего былую неприступность Сюника. Всех достойных сюникцев призываем присоединиться к автомобильному шествию. Это не политическая позиция и не инициатива какой-либо партии, это борьба за достоинство, безопасность и физическое существование сюникцев, выражение всеармянского негодования", - написал, в частности, мэр Гориса.

Чуть позже на своей странице в Facebook лидер оппозиционного общественно-политического движения "Вето" Нарек Малян сообщил о задержании правоохранительными органами мэра Гориса.

Напомним, что согласно сообщению СНБ Армении, армянские и азербайджанские пограничники при сотрудничестве с российскими коллегами размещают наряды на участке дороги Воротан - Давид Бек трассы Горис-Капан в Сюникской области. Чтобы избежать нежелательных инцидентов во время этих работ СНБ призывает граждан проявлять бдительность.