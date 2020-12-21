Понедельник, 21 Декабря 2020 13:12

АрмИнфо.Потеря суверенитета происходит тогда, когда не обеспечена безопасность страны. Об этом в интервью <Зинуж Медиа> (Вооруженные силы Медиа) заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян, коснувшись вопроса размещения российских пограничников в Сюникской области.

Министр подчеркнул, что шаги, осуществляемые сейчас, укрепляют безопасность, суверенитет и независимость. <Хочу напомнить, что в 1992 году, когда мы обрели независимость, начались процессы, касающиеся нашего вступления в ОДКБ, совместному обеспечению границ армяно-российскими военными соединениями, были подписаны документы, которые усилили нашу безопасность.

Все эти мероприятия, документы, действия были направлены на укрепление нашей безопасности, потому что у нас есть угроза в регионе. Мы видели это в 2016 году, так и в 2020 году. Турция с Азербайджаном осуществляют агрессию не только в отношении Нагорного Карабаха, но и в отношении наших границ. Наша главная задача сегодня - обеспечение военной безопасности, что ведет к укреплению нашего суверенитета и независимости>, - сказал он.

По словам Арутюняна, обеспокоенность граждан Сюника понятна, так как идет процесс по размещению армянских и азербайджанских военных на новых позициях.

<Я хочу сказать, что то, что сейчас происходит - в силу вступает достигнутое с Россией соглашение и Азербайджаном, и благодаря этой договоренности можно утверждать, что эти участки защищены лучше. Во-первых, дорога Горис-Давид-Бек контролируется российские пограничниками, и наши пограничные войска стоят на нашей территории визуально контролируют эту дорогу, обеспечивая безопасность второго эшелона.

Наша армия стоит за нашими пограничными войсками. Достигнута договоренность, что на этом участке дороги никаких пограничных войск не будет. То же самое и с Азербайджаном. Это приводит к ситуации, когда безопасность этой дороги обеспечивается>, - заметил министр.

Арутюнян считает, что не стоит беспокоиться из-за того, что азербайджанские военнослужащие пока ходят по дороге на территории Республики Армения или приближаются к границе. <Не о чем беспокоиться, нужно быть очень осторожным, в непонятных ситуациях следует звонить в СНБ>, - подчеркнул он.

Коснувшись роли России, Арутюнян заметил, что Россия вместе с армянскими и азербайджанскими пограничниками решает, на каком расстоянии будет стоять ее наблюдательный пункт.

<У России есть блокпост, который находится на участке дороги Горис - Давид-Бек, все передвижения должны проходить через этот блокпост. Таким образом, безопасность здесь обеспечена. <Таким же образом обеспечивается также безопасность фронтовой линии Капана>, - добавил министр.

Коснувшись присутствия азербайджанских военных возле армянских населенных пунктов, министр сообщил, что данное видео, появившиеся в соцсетях было сделано несколько дней назад. <Подобные инциденты могут происходить, так как идут различные процессы, но волноваться не о чем>, - заключил министр обороны.