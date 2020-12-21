Понедельник, 21 Декабря 2020 12:54

АрмИнфо. С 13 ноября 2020 года и по сей день, спасательные отряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карабаха проводят поисково-спасательные работы в местах боевых действий. Об этом говорится в сообщении ГСЧС на странице ведомства в Facebook.

Согласно источнику, в результате данных работ, по состоянию на 20 декабря обнаружено 1039 тел, в том числе и тела мирных жителей.

При содействии начальника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям генерал- майора Карена Саркисяна, вместе со спасательными отрядами в поисковых работах принимают участие родственники погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также военные, знакомые с местностью.

Сегодня поиски продолжаются в горных и лесных районах Шушинского, Мартунинского, Гадрутского и Физулийского районов.