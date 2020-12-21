Понедельник, 21 Декабря 2020 12:30

АрмИнфо.Завод «Гарабогазкарбамид» в Балканской области Туркменистана успешно расширяет производство карбамидных удобрений. За десять месяцев текущего года предприятие, используя в качестве основного сырья аммиак, получаемый из природного газа, выпустило около 900 тысяч тонн карбамида.

Темпы производства по сравнения с прошлым годом выросли более чем вдвое. Новейшее предприятие полностью автоматизировано и оснащено датскими, итальянскими, голландскими и американскими технологиями. Отправка продукции с завода ведется ускоренным способом через специальный причал, на который карбамид подаётся по транспортёру, что значительно облегчает и удешевляет процесс его отправки водным путем. Выгодное географическое расположение предприятия на берегу Каспия позволяет ему выводить свою продукцию на мировые рынки посредством и морского и железнодорожного сообщения.



Завод, пополнил производственную инфраструктуру химической отрасли страны в сентябре 2018 года. Предприятие рассчитано на ежегодное производство 1 миллиона 155 тысяч тонн карбамида. Для выпуска такого количества удобрений используется 660 тысяч тонн аммиака.



С момента открытия предприятие уже выработало 1 миллион 381 тысячу тонн концентрированных азотных удобрений, которые закупили сельхозпроизводители Болгарии, Турции, Румынии, Испании и других стран.