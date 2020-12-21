Понедельник, 21 Декабря 2020 12:01

АрмИнфо.В напряженной обстановке проходит визит премьер-министра РА Никола Пашиняна в Сюникскую область Армении.

С раннего утра местные жители перекрыли дорогу в область, потребовав открыть дорогу их Гориса и освободить главу городской администрации Аруша Арушяна. На импровизированном митинге звучали призывы к отставке премьер-министра. "Не дадим ему возможности открыть рот.

Любые его заявления будут сопровождаться выкриками "Никол предатель". Лицо, превратившее область в предмет торга, не имеет права въезжать на ее территорию. Важно, чтобы зомби в Ереване поняли, что происходит в Армении. Это важно не только для сюникцев, но и для Армении и Арцаха. Сейчас вся надежда всего армянства лежит на каждом из нас", - отметил в своем выступлении один из выступавших.

Он также заметил, что если глава правительства так честен и справедлив перед своим народом, то почему передвигается с помощью полиции. "Пусть выйдет без сопровождения полиции и телохранителей. Но нет, он прислал 2 тысячи полицейских, тех полицейских, которые получают зарплату, в том числе, и за наш счет", - подчеркнул оратор, призвав сюникцев присоединиться к ожидаемому 22 декабря общенациональному митингу и забастовке. "Предателю нет места в Армении", - заключил он.

Другой участник акции отметил, что власть вплотную подвела турков к городу Капан. Если раньше они были в 96 км, то сейчас уже в 8 км. "Из-за вашей карты в Зангезуре не осталось ни клочка земли, где было бы безопасно", - сказал он.

Отметим, что ранее мэр Гориса Аруш Арушанян призвал горисцев запретить въезд Пашиняна в Сюникскую область, после чего был задержан. Его заместитель заявил, что акция все равно состоится.