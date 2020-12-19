Суббота, 19 Декабря 2020 16:57

АрмИнфо.Границы Сюника в безопасности. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал губернатор Сюникской области Меликсет Погосян.

Погосян, в частности, отметил: <Хочу сообщить, что автодорога Горис-Капан, все наши приграничные общины в надёжных руках. Благодаря ВС Армении, армянским и российским пограничникам, а также добровольцам мы защищены. Никакой угрозы нет>, - подчеркнул губернатор.

Отметим, что в связи с демаркацией границ с Азербайджаном в Сюнике в последние дни очень напряженная ситуация. Жители области перекрывали дорогу ведущую в Капан с требованием принять меры и защитить Сюник. Сегодня в своем видеообращении премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что противнику не будет отдано ни миллиметра Сюника. Пашинян отметил, что работы по демаркации ведутся в соответствии с международно признанными границами Армении.