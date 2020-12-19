Суббота, 19 Декабря 2020 16:22

АрмИнфо. На площади Свободы в Ереване начался митинг-шествие представители армянской оппозиции. Они намерены шествием двинуться шествием к церкви Григора Лусаворича, где состоится поминальная служба по военнослужащим, погибшим в Арцахе.

В ходе митинга кандидат в премьер-министры от оппозиции Вазген Манукян заявил, что сегодня день памяти тех, кто ценой своей жизни защищал границы и честь Армении. <Я был знаком с многими участниками первой арцахской войны. Они все имели одну мечту, чтобы Армения стала сильной страной и чтобы Арцах был свободным. Они хотели гордиться своей страной. Такая же мечта была у тех парней, которые скончались в ходе 44 дневной войны.

Мы могли избежать этой войны. Нужно обладать талантом, чтобы провалить переговоры, растерять всех союзников, все время раздражать врага своим поведением. Мы могли победить в войне, но для этого нужно было провести ряд работ, которые не были проведены. Говорят, что два с половиной года мало, для достижения подобного результат. В 90-ых годах мы с нуля создали мощную армию и Азербайджан потерпел позорное поражение.

Если мы не были готовы и проигрывали, можно было раньше заключить мир и тысячи армянских солдат вернулись бы домой. Мы понесли бы меньше потерь, война закончилась, но мы все сдаем и сдаем территории. Если так пойдет и дальше, мы ищем с международной карты мира>,- заметил Манукян.

Кандидат в премьер-министры подчеркнул, что Армения одержала победу в первой арцахской войне. Геноцид армян признавали все больше и больше стран, все поняли, что с Арменией следует считаться.

<Однако, Никол Пашинян свел на нет все наши достижения. Но я верю, мы сможем преодолеть все препятствия и вернем себе былую славу, но для этого действующая власть должна подать в отставку>, - заключил Манукян.